Rendkívüli sajtótájékoztatót tartott a Mol, megkezdődött a százhalombattai finomító újraindítása

„Mindenki jól van” – hangsúlyozta Pulay Krisztián, a MOL-csoport Downstream Termelés és Fejlesztés ügyvezető igazgatója, aki egész éjjel a helyszínen tartózkodott.

Tájékoztatása szerint a tűz lokalizálásra került, a tűzoltók pedig jelenleg is dolgoznak a terület biztosításán. A vészhelyzeti protokoll szerint jártak el, így a kárfelméréssel párhuzamosan fokozatosan újraindítják a tűzben nem érintett üzemegységeket. Korábban a Mol és Orbán Viktor miniszterelnök is hangsúlyozta, hogy Magyarország üzemanyag-ellátása biztosított.

A Mol a sajtótájékoztatón több pletykát is cáfolt.

„Mi nem észleltünk robbanást. Amivel összekeverhették: ilyenkor vészhelyzetben fáklyára engedjük a keletkező gázokat, és ennek van egy erős hanghatása, de robbanás nem volt. Ez egy lokalizált tűz volt”

– magyarázta Pulay Krisztián. A környékről érkező beszámolók szerint ugyanis éjjel először egy robbanásra emlékeztető hangot hallottak. Egy helyi lakos úgy számolt be az esetről: „Negyed órája arra ébredtünk, hogy felrobbant mellettünk a Mol egyik üzeme. Vörös az ég a lángoktól”.

A Mol tisztázta azt is, hogy a százhalombattai eset nem áll összefüggésben a romániai robbanással, amely hétfőn Petrotel-Lukoil kőolajfinomítóban történt.

„Nincs összefüggés a Romániában történt eset és a Dunai Finomítóban történt eset között, ezt kifejezetten szeretnénk kizárni, és az erre való spekulációt megállítani”

– hangsúlyozta Bakos Piroska, a MOL Magyarország szóvivője. Az esetleges külső behatással kapcsolatban kijelentették:

„Még tart a szakértői vizsgálat, de jelenlegi információnk szerint nincs arra utaló jel, hogy külső behatás lett volna”

– mondta a termelési igazgató, aki azt is közölte, hogy a Dunai Finomító AV3-as üzeme „egy fontos üzem, de a finomító egészét tekintve nem kritikus. Ezért is tudjuk újraindítani a finomítót”.

Az AV3 desztillációs üzem az első feldolgozó egység, ahol a kőolaj belép a finomítóba. Itt forráspont szerint szétválasztják a kőolajat különböző komponensekre, amelyeket további üzemekbe irányítanak. A desztillációs üzemcsoportban 120 fő dolgozik, műszakonként körülbelül 20 emberrel. A Dunai Finomítóban három ilyen desztillációs üzem van: AV1, AV2 és AV3 – írja az Index.

Pulay Krisztián kiemelte:

a legrosszabb esetben is kétharmad kapacitással működhet a finomító, de ez attól függ, milyen kár keletkezett az üzemben.

A tűz kitörése után a vészhelyzeti protokolloknak megfelelően leállították a finomítót. „Most, hogy a tűz már lokalizálásra került, illetve pár perce kaptam olyan hírt, hogy már csak pislákol, így a kollégáim elkezdték a finomító újraindítását” – jelentette be a termelési igazgató.

Kérdés, mekkora a kár

Közölték: a kárfelmérést csak akkor tudják megkezdeni, ha az üzem kihűlt, ami körülbelül 24 órát vesz igénybe. Addig nem tudják pontosan megmondani, mekkora kár keletkezett. A levegő minőségét folyamatosan monitorozzák, a katasztrófavédelem mobil laborral van jelen, és egészségügyi határérték feletti szintet nem mértek. A mai napra minden kivitelezői munkát leállítottak a finomítóban, ez a biztonsági protokoll része,

várhatóan szerdától térhet minden vissza a normál kerékvágásba.

A Mol ezúton is megköszönte a katasztrófavédelem és a tűzoltók munkáját, akik perceken belül a helyszínre érkeztek és megkezdték az oltást.