Óriáskígyó tanyázott egy kazincbarcikai panellakás vécéjében

A szakember kiszállt a helyszínre, hogy elhárítsa a dugulást, azonban megdermedt, mikor egy óriáskígyó nézett rá a vécéből – számolt be a Tenyek.hu.
„Szokásos duguláselhárításnak indult az eset, de valóságos horrorfilm lett belőle. Nem viccelek,
a WC kagylóból egy méretes kígyó nézett szembe velem!
Szerencsére nem veszítettem el a lélekjelenlétemet, hanem értesítettem az egyik ismerősömet, akinek tapasztalata van a hasonló állatok befogásában. A méteres hüllőt befogtuk, majd egy erdős területen elengedtük.
Közben kiderült, hogy a hívatlan látogató királypiton,
vagyis nem mérges kígyó” – osztotta meg fotókkal és videóval dokumentált történetét Facebook-oldalán a szakember, aki szerint a kígyó a csatornarendszeren keresztül juthatott fel a lakásig, de az is elképzelhető, hogy valahonnan elszökött.
Kapcsolódó tartalom
A hátborzongató történet futótűzként terjedt a közösségi médiában, ahol a kommentszekcióban a duguláselhárító kapott hideget és meleget egyaránt. Többen megjegyezték, hogy a befogott hüllőt egy közeli vadasparkba kellett volna vinni és nem lett volna szabad a természetbe kiengedni, ahol megrémisztheti a túrázókat és várhatóan hamar el is pusztul majd, hiszen ez az Afrikában őshonos ragadozó nem valószínű, hogy túléli Magyarországon a hideg évszakokat.
Kiemelt kép: Facebook