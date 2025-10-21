Óriáskígyó tanyázott egy kazincbarcikai panellakás vécéjében

Félelmetes esetről számolt be a közösségi médiában egy borsodi duguláselhárítással is foglalkozó szakember. Kenéz Dániel azt állítja, hogy egy kazincbarcikai panelház 3. emeleti lakásában egy óriáskígyó tanyázott a vécében.

A szakember kiszállt a helyszínre, hogy elhárítsa a dugulást, azonban megdermedt, mikor egy óriáskígyó nézett rá a vécéből – számolt be a Tenyek.hu.

„Szokásos duguláselhárításnak indult az eset, de valóságos horrorfilm lett belőle. Nem viccelek,

a WC kagylóból egy méretes kígyó nézett szembe velem!

Szerencsére nem veszítettem el a lélekjelenlétemet, hanem értesítettem az egyik ismerősömet, akinek tapasztalata van a hasonló állatok befogásában. A méteres hüllőt befogtuk, majd egy erdős területen elengedtük.

Közben kiderült, hogy a hívatlan látogató királypiton,

vagyis nem mérges kígyó” – osztotta meg fotókkal és videóval dokumentált történetét Facebook-oldalán a szakember, aki szerint a kígyó a csatornarendszeren keresztül juthatott fel a lakásig, de az is elképzelhető, hogy valahonnan elszökött.

A hátborzongató történet futótűzként terjedt a közösségi médiában, ahol a kommentszekcióban a duguláselhárító kapott hideget és meleget egyaránt. Többen megjegyezték, hogy a befogott hüllőt egy közeli vadasparkba kellett volna vinni és nem lett volna szabad a természetbe kiengedni, ahol megrémisztheti a túrázókat és várhatóan hamar el is pusztul majd, hiszen ez az Afrikában őshonos ragadozó nem valószínű, hogy túléli Magyarországon a hideg évszakokat.

Kiemelt kép: Facebook