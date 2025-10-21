Orbán Viktor: Nem attól lesz jó vagy rossz a magyar gazdaságpolitika, ha Brüsszelben megtapsolják

„Minél többet tudunk meg a Tisza programjáról, annál biztosabb, hogy már megint egy olyan párttal van dolgunk, ami folytatja a baloldali hagyományt” – kezdte bejegyzését Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán.

Kifejtette, szerinte a Tisza és a mögötte felsorakozott baloldali szakértői csapat lassan a brüsszeli jelentésekből ismert összes javaslat mellett hitet tesz. Tételesen felsorolta azokat, mint például progresszív adóemelés, elkaszált rezsicsökkentés, megemelt társasági adó, és – mint fogalmazott – most a legújabb őrület: a nyugdíjak megadóztatása.

„Szerintük ettől lesz majd jobb az országnak. Majd egyszer. Degresszió, progresszió, agresszió” – hangsúlyozta Orbán Viktor.

Mint arról a hirado.hu is beszámolt, Simonovits András közgazdász többek között arról beszélt, hogy előbb meg kell nyerniük a választást, utána jöhet a nyugdíjkorhatár emelése és a Nők40 eltörlése. A baloldali közgazdász egy interjúban kifejtette, hogy a jelenlegi nyugdíjrendszer túl bőkezű az induló nyugdíjaknál, ezért csökkenteni kellene azokat, a mostanihoz képest jobban megadóztatva. Ez lehet az újabb Tisza-adó, a Tisza-csomag újabb eleme.

Ennek kapcsán a Világgazdaság kiszámolta, mennyivel csökkennének a nyugdíjak, annyi biztos, hogy minden átlagos összegű ellátásban részesülő nyugdíjas mintegy 50 ezer forinttal kapna kevesebbet havonta.

Orbán Viktor miniszterelnök a bejegyzésében hozzátette, a Tisza Párt nézeteivel szemben

a kormány szerint nem attól lesz jó vagy rossz a magyar gazdaságpolitika, ha Brüsszelben megtapsolják.

Leszögezte, a magyar gazdaságpolitika akkor jó, ha a magyar emberek jólétét szolgálja. Akkor jó, ha a melósokat és a cégeket nem adóztatják agyon. Akkor jó, ha az energiaárakat féken tartják. És akkor jó, ha a nyugdíjak értékét kiszámítható módon megőrzik, és erejükhöz mérten emelik.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher)