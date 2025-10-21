„Magyarország üzemanyag-ellátása biztonságban van” – jelentette be Orbán Viktor a százhalombattai olajfinomítóban történtek után

A miniszterelnök százhalombattai olajfinomítóban történt tűzesettel kapcsolatban kedd reggel a Facebook-oldalán jelentette be, hogy Magyarország üzemanyag-ellátása biztonságban van. Orbán Viktor a lehető legszigorúbb vizsgálatot helyezte kilátásba.

Orbán Viktor a Facebook-oldalán kedd reggel arról számolt be, hogy a százhalombattai olajfinomítóban történt tűzesettel kapcsolatban a Mol vezetőivel és a belügyminiszterrel folytatott egyeztetést.

„Magyarország üzemanyag-ellátása biztonságban van. A körülményeit a lehető legszigorúbban kivizsgáljuk ”

– közölte bejegyzésében a kormányfő.

Ahogyan arról a közmédia is beszámolt, tűz ütött ki hétfőn késő este a Mol a Dunai Finomító AV3-as üzemében Százhalombattán. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint egy alapanyag-feldolgozó üzem gyulladt ki, a helyszínre elsőként a Mol létesítményi tűzoltói érkeztek ki.

Az esethez érdi, törökbálinti, fővárosi, szigetszentmiklósi hivatásos tűzoltókat, a Pest vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot, valamint a fővárosi és a Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelmi mobil labort is riasztották.

Leállhat a százhalombattai olajfinomító, az éjszakai tűz vizsgálata jelenleg is tart

Vezér Mihály, Százhalombatta polgármestere arról tájékoztatott, hogy továbbra is folyamatban van a tűz oltása. „A szakemberek körülhatárolták az érintett területet, és kontrollálják a helyzetet. Önkormányzatunk munkatársai ügyeletben dolgoznak, és folyamatosan figyelik az eseményeket. A lakosságnak nincs teendője” – írta a városvezető a közösségi oldalán, majd hozzátette, amint további tájékoztatást kapnak, értesíteni fogják a polgárokat.

Vezér Mihály egy másik bejegyzésében a Mol lakossági tájékoztatóját is megosztotta, amelyben az áll: „A Mol létesítményi tűzoltósága a riasztást követően azonnal megkezdte a beavatkozást, és rövid időn belül sikerült lokalizálni a tüzet, jelenleg is dolgoznak a területen. A tűz oltása során keletkezett erős füst a környéken több településről is észlelhető.”

Utóbbi mondatot megerősítette Csőzik László, Érd polgármesterének Facebook-posztja, aki szintén beszámolt a tűzesetről, továbbá egy helybéli lakos is, aki a Bors magazinnak azt mondta, „Negyed órája arra ébredtünk, hogy felrobbant mellettünk a Mol egyik üzeme. Vörös az ég a lángoktól”.

Mathisz Zsolt a tájékoztatóban kiemelte:

A tűzeset következtében személyi sérülés nem történt, és a környező településeket veszély nem fenyegette.

Hozzátette: A hatósági és belső vizsgálatok jelenleg is zajlanak a baleset okainak feltárása érdekében.

Kiemelt kép: A Mol százhalombattai létesítménye (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)