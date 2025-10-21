Magyar Társadalomkutató: A többség egyértelműen a Fidesz mögött áll, a magyar társadalom legszélesebb bázisában

A Magyar Társadalomkutató mérése szerint a Fidesz–KDNP továbbra is a magyar társadalom legszélesebb bázisára támaszkodik, különösen a 40 év feletti korosztályokban, ahol a többség egyértelműen mögöttük áll. Támogatottságuk főként a tapasztaltabb, több kormányzati ciklust megélt választók körében erős, míg a Tisza Párt elsősorban a fiatalabb szavazókat tudta megszólítani.

A Magyar Társadalomkutató október eleji felmérése szerint a kormánypártok jelenleg 47 százalékon állnak, amely 8 százalékponttal nagyobb tábort jelez, mint a Tisza Párt 39 százalékos eredménye. Az adatok mélyebb elemzése rávilágít, hogy a pártválasztásnál komoly generációs különbségek figyelhetők meg: mást preferálnak a fiatalok, mint a középkorúak és az idősebbek.

(Forrás: Magyar Társadalomkutató)

A 18–39 éves korosztályban a Tisza Párt 58 százalékos támogatottságot ér el, ami arra utal, hogy főként a fiatalabb, politikai tapasztalatokkal kevésbé rendelkező szavazók körében népszerű. A Fidesz–KDNP ebben a csoportban 29 százalékkal stabil második helyen áll, míg a Magyar Kétfarkú Kutyapárt 6, a Mi Hazánk Mozgalom 5 százalékos eredményt ért el. A Demokratikus Koalíció ebben a csoportban gyakorlatilag nem mérhető. Egyéb pártokra a korosztály 3 százaléka szavazna.

A 40–59 éves korosztályban már megfordul a tendencia: a Fidesz–KDNP 47 százalékos támogatottságával 10 százalékponttal vezet a Tiszával szemben,

amelyet a szavazók 37 százaléka támogat. A Mi Hazánk Mozgalom 9, a Kutyapárt 5 százalékon áll, míg a Demokratikus Koalíció és az egyéb pártok egyaránt 2–2 százalékot érnek el a vizsgált csoportban.

A 60 év felettiek körében a legnagyobb a kormánypártok fölénye: a Fidesz–KDNP támogatottsága 64 százalék, több mint kétszerese a Tisza Párt 27 százalékos eredményének. A Demokratikus Koalíció ebben a korosztályban éri el először az 5 százalékos bejutási küszöböt, míg a Mi Hazánk 4, a Kutyapárt és az egyéb pártok 1–1 százalékon állnak. Fontos, hogy

az adatfelvétel még a 14. havi nyugdíj bejelentése előtt készült, ami várhatóan tovább erősítheti a kormánypártok idős bázisát.

Összességében a korcsoport szerinti demográfiai bontás azt mutatja, hogy a Tisza Párt elsősorban a fiatal, politikai tapasztalattal kevésbé rendelkező szavazók körében népszerű, míg a Fidesz–KDNP továbbra is stabil fölényben van a 40 év feletti, tapasztaltabb választói rétegekben.

A Demokratikus Koalíció elsősorban az idősebb korosztály szavazataiban reménykedhet, míg a Kétfarkú Kutyapárt ebben a csoportban gyakorlatilag láthatatlan, s inkább a fiatalok támogatását élvezi. A Mi Hazánk Mozgalom minden vizsgált korosztályban megközelíti vagy eléri a parlamenti bejutáshoz szükséges támogatottsági szintet, ami kiegyensúlyozott támogatottságra utal.

A kutatás 1000 fő telefonos (CATI) megkérdezésével készült. Az adatfelvételre 2025. szeptember 29. és október 1. között került sor. A minta reprezentatív a 18 éves és annál idősebb magyar lakosságra nem, kor, régió, településtípus és iskolai végzettség szerint. A 1000 fős minta mellett, 95 százalékos megbízhatósági szinten, a maximális mintavételi hiba ±3,16 százalék. Az adatok százalékban értendőek és a számok összege a kerekítés miatt nem minden esetben 100! – írta közleményében a Magyar Társadalomkutató.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke a Fidesz–KDNP európai parlamenti és önkormányzati választási eredményváró rendezvényén a Bálna Honvédelmi Központban 2024. június 10-én (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)