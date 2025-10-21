Leállhat a százhalombattai olajfinomító, az éjszakai tűz vizsgálata jelenleg is tart

Mint írtuk, hétfő késő este tűz ütött ki a Mol a Dunai Finomító AV3-as üzemében Százhalombattán. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint egy alapanyag-feldolgozó üzem gyulladt ki Százhalombattán az Olajmunkás úton.

„A szakemberek körülhatárolták az érintett területet, és kontrollálják a helyzetet. Önkormányzatunk munkatársai ügyeletben dolgoznak, és folyamatosan figyelik az eseményeket. A lakosságnak nincs teendője”

– írta Százhalombatta polgármestere a közösségi oldalán, majd hozzátette, amint további tájékoztatást kapnak, értesíteni fogják a polgárokat.

Vezér Mihály egy másik bejegyzésében a Mol lakossági tájékoztatóját is megosztotta, melyben az áll: „A Mol létesítményi tűzoltósága a riasztást követően azonnal megkezdte a beavatkozást, és rövid időn belül sikerült lokalizálni a tüzet, jelenleg is dolgoznak a területen. A tűz oltása során keletkezett erős füst a környéken több településről is észlelhető.”

Utóbbi mondatot megerősítette Csőzik László, Érd polgármesterének Facebook-posztja, aki szintén beszámolt a tűzesetről, továbbá egy helybéli lakos is, aki a Bors magazinnak azt mondta, „Negyed órája arra ébredtünk, hogy felrobbant mellettünk a Mol egyik üzeme. Vörös az ég a lángoktól”.

Mathisz Zsolt a tájékoztatóban kiemelte:

A tűzeset következtében személyi sérülés nem történt, és a környező településeket veszély nem fenyegette.

Hozzátette: A hatósági és belső vizsgálatok jelenleg is zajlanak a baleset okainak feltárása érdekében.

A Dunai Finomító még 1965-ben kezdte meg működését Százhalombattán, és az ország egyik legfontosabb kőolaj-feldolgozó létesítménye. Az üzemben a Mol saját létesítményi tűzoltósága működik, amely ilyenkor elsőként avatkozik be.

Legutóbb júliusban volt hasonló incidens a finomítónál, amikor fekete füst szállt fel a létesítményből. Akkor egy technológiai berendezés meghibásodása miatt fokozott fáklyázást kellett végezni. fáklyázás olyan eljárás, amikor a különböző forrásokból érkező gázokat ellenőrzötten égetik el – általában vészlefúvatáskor vagy üzemeltetési problémák esetében alkalmazzák ezt a technikát.

Kiemelt kép forrása: X.com