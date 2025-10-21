Kötelező oltások, a gazdasági repülőrajt és a devizahitelek is vitatéma volt a parlamentben

A kötelező gyermekkori oltásokról, a gazdaságról és a devizahitelesek helyzetéről is szó volt napirend előtt kedden az Országgyűlésben. A Mi Hazánk a gyermekkori oltások kötelező helyett választható jellegét szorgalmazta, a Párbeszéd a gazdaság újraiparosítását és a beruházások kockázatait kritizálta, a Jobbik pedig a jelzáloghitelesek helyzetére hívta fel a figyelmet, javasolva a végrehajtási kifogások lehető gyorsabb elbírálását. A kormány képviselői válaszul hangsúlyozták a tudományos alapú oltások, a gazdaság stabilitása és az egykori devizahitelesek támogatásának fontosságát.

Toroczkai László, a Mi Hazánk elnök-frakcióvezetője azt szorgalmazta, hogy a gyermekkori oltások esetén a kötelezés helyett a választhatóság irányába haladjon az ország. Indoklásként elmondta: a bárányhimlő elleni oltás 2019-es kötelezővé tétele előtt 0-1 ember halt meg ebben a betegségben, ennek ellenére a kormány kötelezővé tette azt. Rámutatott, influenzában évente 2000-5000 ember hal meg.

Közölte, Európában számos ország van, ahol egyetlen kötelező oltás sincsen, példaként említette egyebek mellett Ausztriát, Dániát, Norvégiát, Romániát, Spanyolországot. Szerinte ez a kérdés Magyarországon nem orvosi, hanem jogi kérdés, mert azokat a szülőket, akik nem kérik a bárányhimlő elleni oltást, „szó szerint terrorizálni kezdik a hatóságok”.

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára emlékeztetett arra, hogy számos tudós szentelte életét annak, hogy olyan gyógyszert, védőoltást találjon, amely megvédi az embereket a korábban járványokat okozó betegségektől, és a szövődményektől. Szerinte a képviselő most arra biztatott, hogy ezeket a gyógymódokat ne vegyék igénybe az emberek, ez pedig rendkívüli felelőtlenség.

Az államtitkár úgy értékelt: a képviselő felszólalása abból a politikai szándékból fakad, hogy pártja továbbra is az öt százalék felett maradjon, és bekerüljön a parlamentbe.

Hozzátette: itt, a parlamentben felelősséggel tartoznak az emberekért, ha vannak olyan tudományos eredmények, amelyekkel egy betegség megelőzhető, akkor a képviselőknek az a dolguk, hogy népszerűsítsék azokat. Az államtitkár felhívta a figyelmet arra, hogy az oltások visszaesése miatt Horvátországban és Ausztriában olyan járványok ütötték fel a fejüket, amelyeket korábban nem tudtak elképzelni.

Magyarországnak a 21. században is szüksége van cementre, textil- és élelmiszeriparra

Mellár Tamás, a Párbeszéd képviselője erősen központosított, diktatórikus rendszerként jellemezte Magyarországot. Szerinte ezen rendszerek hatalmas előnye a demokratikus rendszereknél gyorsabb döntéshozatal, de az ilyen „hamari döntések” kockázatosak, mert a döntéshozó nem mindentudó és nem mindenható. Az elmúlt 16 évben Orbán Viktort senki nem figyelmeztette erre a hiányosságra – tette hozzá.

A képviselő szerint hibás beruházási döntéseket a miniszterelnöknek meghozni, és hibás az újraiparosítás, illetve az, hogy az akkumulátorgyártásra fordították a források nagy részét, miközben az elmúlt két évben az ipari termelés és az akkugyártás is csökkent. Egyáltalán nincs olyan állapotban a magyar gazdaság, hogy repülőrajtot vegyen – értékelt, megjegyezve, a szocializmust nem kellene újra visszahozni.

Fónagy János, a Nemzetgazdasági Minisztérium parlamenti államtitkára azt mondta,

a képviselő mostani „harcostársai” kiárusították az országot, külföldi kézbe juttatták a teljes bankrendszert, médiát, élelmiszer-kiskereskedelmet. Az országnak a 21. században is szüksége van cementre, textil- és élelmiszeriparra

– indokolta a kormányzati döntéseket.

Az államtitkár kérte az ellenzéki politikust, hogy ne becsülje le azt a sok ezer gazdasági szakembert, aki most is azon dolgozik, hogy a külső nehézségek ellenére stabil maradjon a gazdaság. Hozzátette, a reálbérek folyamatosan növekednek, az ország finanszírozási helyzete stabil, a foglalkoztatás rekordszinten, a hitelminősítők megerősítették az ország pozícióját.

A jelzáloghitelesek helyzete

A jelzáloghitelesek problémáiról szólt napirend előtt Z. Kárpát Dániel, a Jobbik képviselője, azt sürgetve:

ha valakitől végrehajtással elvették az otthonát, attól ne lehessen további fizetést követelni. Úgy érvelt: ezzel végleg elveszik az élet újrakezdésének esélyét azoktól, akik esetleg évtizedeken keresztül törlesztettek egy irreálisan drága hitelt, most pedig albérletbe kényszerültek.

Hangsúlyozta: sem a jogrendszert, sem a nemzetgazdaságot nem döntené be egy ilyen lépés. Szerinte legalább átmenetileg be kellene vezetni ezt az intézkedést, amíg nem születik átfogó rendezés az egykor devizahitelt felvevők problémáira.

Azt is szorgalmazta, hogy a bíróságok a jelenleginél gyorsabban bírálják el a végrehajtási kifogásokat, ennek megtörténtéig pedig halasszák el ezeket az intézkedéseket.

Válaszában Répássy Róbert, az igazságügyi tárca parlamenti államtitkára arra emlékeztetett: a bírósági eljárás része a végrehajtás, ami azért történik, mert nem teljesít a hitelfelvevő. Hozzátette: akkor is a bíróság dönt, ha az adós kétségbe vonja tartozását, ezért sem helyes, hogy politikai pártként bele akarnak avatkozni végrehajtási eljárásokba.

Megjegyezte: a Jobbik az elsétálás jogának bevezetését javasolja, ami – eltérő formában – már létezik Magyarországon, hiszen a magáncsődeljárás során a rendszeres törlesztés fejében az adósság egy részét elengedik. Az államtitkár megemlítette: a kamatstop támogatásával lehet tenni a hiteldíjak elszállása ellen. Hangsúlyozta, a kormány folyamatosan segített az egykori devizahiteleseknek.

Kiemelt kép: Répássy Róbert, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára expozét mond a veszélyhelyzet meghosszabbításáról szóló törvénymódosítás általános vitájában az Országgyűlés rendkívüli plenáris ülésén 2025. október 7-én. Mögötte Jakab István, az Országgyűlés fideszes alelnöke (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)