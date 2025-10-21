Hankó Balázs: Brüsszel politikai vendettát hajt végre a magyar diákokkal szemben

Brüsszel nem tágít, túszul akarja ejteni a magyar egyetemistákat, politikai vendettát hajt végre a magyar diákokkal szemben – jelentette ki a kulturális és innovációs miniszter Strasbourgban kedden.

Hankó Balázs magyar újságíróknak nyilatkozva közölte: az Európai Parlamentben számos Patrióta európai parlamenti (EP-) képviselővel tárgyalt azért, mert Kollár Kinga, a Tisza Párt EP-képviselője módosító indítványt terjesztett az Európai Parlament elé, amelyben „Ursula von der Leyen uniós bizottsági elnök egyik tiszás sakkbábuja” azt kívánja elérni, hogy

a magyar egyetemisták kizárása az Erasmus+ programból folytatódjon, valamint el kívánja lehetetleníteni azt a Pannónia Ösztöndíj Programot, amelyet a magyar kormány indított el.

Közölte: arra kérte az EP-képviselőket, hogy mondjanak nemet Kollár Kinga javaslatára, mert – szavai szerint – ez nemcsak a magyar egyetemistákkal, a magyar kutatókkal megy szembe, hanem a magyar nemzet szuverenitását is korlátozza.

Kiemelt kép: Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter (Fotó: MTI/Lakatos Péter)