Forgalomkorlátozásokra, lezárásokra kell számítani az október 23-i ünnepi rendezvények miatt

Az október 23-i nemzeti ünnep alkalmából több rendezvényt is tartanak Budapesten, amelyekhez kapcsolódóan a belvárosban forgalomkorlátozásokra, lezárásokra kell számítani, ami a közösségi közlekedést is érinti – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) kedden az MTI-vel.

A közlemény szerint október 22-én, szerdán ünnepi megemlékezést tartanak a Műegyetemnél, illetve fáklyás felvonulás indul a Műegyetemtől a Bem József térre, majd október 23-án, csütörtökön reggel a Kossuth Lajos téren rendeznek ünnepélyes zászlófelvonást.

Hozzátették, hogy csütörtökön délelőtt vonulásos rendezvény indul a Margit híd budai hídfőjétől a Kossuth Lajos térre, majd 14 órától a Deák Ferenc térről a Hősök terére.

A lezárásokhoz kapcsolódóan változik az érintett BKK-járatok közlekedése is: több villamos- és buszjárat módosított útvonalon közlekedik szerdán és csütörtökön. Felhívták a figyelmet arra, hogy a kisföldalatti várhatóan 18.30-tól nem áll meg a Hősök terén. A legfontosabb közlekedési információkat a bkk.hu/nemzetiunnep oldalon lehet követni – írták.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)