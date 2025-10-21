Eloltották a tüzet a százhalombattai MOL olajfinomítóban

Tűz ütött ki hétfőn késő este a Mol százhalombattai olajfinomítójánál. A helyiek állítólag egy robbanást is hallottak. A legfrissebb fejleményekről a közmédia tudósítója számolt be a helyszínről.

Sikerült eloltani a tüzet a százhalombattai MOL olajfinomítóban

„A lángokat a tűzoltók nagyjából déli 12 órára teljes egészében megfékezték a százhalombattai olajfinomítóban” – fogalmazott a tudósító. Hozzátette, a mögötte látható fáklya, amelyre a finomítóbban keletkezett gázokat ráengedik.

Kifejtette, a szakértők szerint robbanás nem történt, hangahatás ugyanakkor történhetett, attól hogy az említett fáklyára a tűz miatt nagyobb mennyiségű gázt engedtek. Felelevenítette, a katasztrófavédelem két mobillabort is telepített a helyszínre, tájékoztatásuk szerint a levegő szennyezettsége a határértéket sehol sem haladja meg, a levegő minősége rendben van.

Tudatta, tizenhét egységet riasztott a katasztrófavédelem, tizenhét egység dolgozott azon megfeszített munkában, hogy megfékezzék a lángokat. A tűz keletkezésének okát még vizsgálják. Hangsúlyozta, a MOL kijelentette, hogy ez az eset nincs összefüggésben a romániai olajfinomítóban történt robbanással – zárta gondolatait.

Orbán Viktor: Magyarország üzemanyag-ellátása biztonságban van.

A miniszterelnök százhalombattai olajfinomítóban történt tűzesettel kapcsolatban kedd reggel a Facebook-oldalán jelentette be, hogy Magyarország üzemanyag-ellátása biztonságban van. Orbán Viktor a lehető legszigorúbb vizsgálatot helyezte kilátásba.

Kiemelt kép: A Mol százhalombattai Dunai Finomítója 2025. október 21-én (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)