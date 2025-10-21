Életbe léptette a vészhelyzeti protokollt a Mol Százhalombattán a tűzeset után, ami a Dunai Finomító AV3-as üzemében történt hétfő este. Miközben a tűzoltók folyamatosan dolgoznak a terület biztosításán, Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán a legszigorúbb vizsgálat ígéretét tette, és biztosította, hogy Magyarország üzemanyag-ellátása biztonságban van.

A Mol legfrissebb tájékoztatása szerint a tűzoltók továbbra is dolgoznak a terület biztosításán. Személyi sérülés nem történt, a baleset pontos okát vizsgálják.

„Az érintett üzemekben a vészhelyzeti protokoll szerint járunk el, a kárfelméréssel párhuzamosan fokozatosan visszaindítjuk a tűzben nem érintett üzemegységeket. A következő időszakban a belföldi ellátásra fogunk koncentrálni, és mérlegeljük a stratégiai készlet felhasználásának szükségességét is. A hatóságok folyamatosan monitorozzák a levegő minőségét, és egészségügyi határérték feletti értéket nem mértek. A belföldi üzemanyagellátás biztosított, a helyzetről folyamatosan tájékoztatást adunk”

– közölte a Mol.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság beszámolója szerint a fővárosi és a Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelmi mobil labor is a helyszínre érkezett, Budapestről pedig vegyi és por-hab konténerek indultak. A vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is jelen van – írja az Index. A beavatkozásban a létesítményi erőkkel együtt összesen tizenhét tűzoltóegység vesz részt. A tűzoltórajok egyik oldalról négy vízágyúval, a másikról szintén négy vízágyúval és egy habszitával avatkoznak be. A tüzet kedd hajnalra sikerült körülhatárolni, de a munkálatok továbbra is zajlanak.

A katasztrófavédelem kedden kora reggel az MTI-vel közölte, hogy

a levegőben az egészségügyi határértéket el nem érő mértékben voltak kimutathatóak az égés során keletkező gázok.

In 24 hours, serious incidents occurred at two oil refineries: on Monday night a fire broke out at the MOL plant in Százhalombatta (Hungary), and several hours earlier an explosion shook the Petrotel–Lukoil refinery in Romania. The MOL plant, which is the largest and most modern… pic.twitter.com/xghOedeXP5 — Anatolij Sharij (@anatoliisharii) October 21, 2025

A legszigorúbb vizsgálatot ígérte a miniszterelnök

Orbán Viktor a közösségi oldalán reagált a baleset hírére. A kormányfő jelezte, hogy ma reggel egyeztetett a MOL vezetőivel és Pintér Sándor belügyminiszterrel.

„Magyarország üzemanyag-ellátása biztonságban van. A százhalombattai olajfinomítóban történt tűzeset körülményeit a lehető legszigorúbban kivizsgáljuk” – írta a kormányfő.

