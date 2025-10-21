Műsorújság
Életbe léptette a vészhelyzeti protokollt a Mol Százhalombattán

Szerző: hirado.hu
2025.10.21. 11:14

| Szerző: hirado.hu
Életbe léptette a vészhelyzeti protokollt a Mol Százhalombattán a tűzeset után, ami a Dunai Finomító AV3-as üzemében történt hétfő este. Miközben a tűzoltók folyamatosan dolgoznak a terület biztosításán, Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán a legszigorúbb vizsgálat ígéretét tette, és biztosította, hogy Magyarország üzemanyag-ellátása biztonságban van.

A Mol legfrissebb tájékoztatása szerint a tűzoltók továbbra is dolgoznak a terület biztosításán. Személyi sérülés nem történt, a baleset pontos okát vizsgálják.

„Az érintett üzemekben a vészhelyzeti protokoll szerint járunk el, a kárfelméréssel párhuzamosan fokozatosan visszaindítjuk a tűzben nem érintett üzemegységeket. A következő időszakban a belföldi ellátásra fogunk koncentrálni, és mérlegeljük a stratégiai készlet felhasználásának szükségességét is. A hatóságok folyamatosan monitorozzák a levegő minőségét, és egészségügyi határérték feletti értéket nem mértek. A belföldi üzemanyagellátás biztosított, a helyzetről folyamatosan tájékoztatást adunk”

– közölte a Mol.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság beszámolója szerint a fővárosi és a Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelmi mobil labor is a helyszínre érkezett, Budapestről pedig vegyi és por-hab konténerek indultak. A vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is jelen van – írja az Index. A beavatkozásban a létesítményi erőkkel együtt összesen tizenhét tűzoltóegység vesz részt. A tűzoltórajok egyik oldalról négy vízágyúval, a másikról szintén négy vízágyúval és egy habszitával avatkoznak be. A tüzet kedd hajnalra sikerült körülhatárolni, de a munkálatok továbbra is zajlanak.

A katasztrófavédelem kedden kora reggel az MTI-vel közölte, hogy

a levegőben az egészségügyi határértéket el nem érő mértékben voltak kimutathatóak az égés során keletkező gázok.

A legszigorúbb vizsgálatot ígérte a miniszterelnök

Orbán Viktor a közösségi oldalán reagált a baleset hírére. A kormányfő jelezte, hogy ma reggel egyeztetett a MOL vezetőivel és Pintér Sándor belügyminiszterrel.

„Magyarország üzemanyag-ellátása biztonságban van. A százhalombattai olajfinomítóban történt tűzeset körülményeit a lehető legszigorúbban kivizsgáljuk” – írta a kormányfő.

Kiemelt kép forrása: X.com

