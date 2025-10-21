Dömötör Csaba: Vissza kell vonni a gazdák támogatását csökkentő uniós költségvetési tervet

Vissza kell vonni a gazdák támogatásának csökkentését tartalmazó hétéves európai uniós költségvetési tervezetet, amely még tárgyalási alapnak is sekélyes és elégtelen – jelentette ki Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti (EP-) képviselője Strasbourgban kedden.

Uniós, köztük magyar termelői szervezetek és számos európai agrár-érdekképviseletek által Strasbourgban szervezett gazdatüntetésen Dömötör Csaba magyar újságíróknak nyilatkozva hangsúlyozta: „minden olyan javaslatot elutasítunk”, amelyek azt okozzák, hogy a gazdák a jövőben kevesebb támogatást kapnak, vagy többletbürokráciával szembesülnek.

„A gazdák szerte Európában egyre dühösebbek, az új uniós költségvetési tervekből ugyanis jól látszik, hogy a jövőben az Európai Bizottság az áldozat szerepét szánja nekik” – fogalmazott.

Az új keretköltségvetés már nyilvános tervezete szerint a mezőgazdaság költségvetési támogatásait az Európai Bizottság több mint 20 százalékkal akarja csökkenteni. Az pedig – mint kiemelte – „nem válasz”, hogy a tagállamok költsenek többet a mezőgazdaságra, hogyha akarnak.

Dömötör Csaba súlyosbító körülménynek nevezte, hogy miközben az Európai Bizottság kevesebb támogatást akar a gazdáknak adni, aközben elkezdi megnyitni az uniós piacokat az unión kívüli országok nagyvállalatai, köztük az ukrán mezőgazdasági nagyvállalatok, valamint a dél-amerikai Mercosur-országok nagyvállalatai előtt. Az Európai Bizottság nem foglalkozik azzal, hogy mindez milyen hatással lesz az európai gazdák megélhetésére – hívta fel a figyelmet. A fideszes politikus súlyosbító körülménynek nevezte azt is, hogy a jövőben a támogatásokat még több bürokratikus feltételhez igazítanák.

Emlékeztetett: két héttel ezelőtt az EP a plenáris ülésén szavazott az Ursula von der Leyen uniós bizottsági elnök ellen benyújtott bizalmatlansági indítványról. A Partióták európai parlamenti pártcsoportja által benyújtott bizalmatlansági indítvány egyik oka az volt, hogy az uniós bizottság le akarja faragni az agrártámogatásokat.

Dömötör Csaba elmondta, vannak olyan EP-képviselők, akik a szavazáson kiálltak Ursula von der Leyen mellett, azaz kiálltak a közös agrárpolitika lefaragása, csökkentése, leépítése mellett, most pedig szintén részt vesznek a keddi agrártüntetésen.

„Ez egy óriási képmutatás. Ennél nagyobb képmutatást én el sem tudok képzelni” – fogalmazott Dömötör Csaba, majd úgy folytatta: ha ezek a nagykoalíciós „EP-képviselők azt állítják, hogy ők is meg szeretnék védeni az európai mezőgazdaságot, akkor azt tudom mondani, hogy Manfred Weberéknek és Magyar Péteréknek a tettei egészen mást mutatnak”.

Az Európai Néppárt (EPP) a közös agrárpolitika leépítésének motorja jelenleg Brüsszelben, mert más célokra akarják költeni az európai adófizetők pénzét. A háborús és bővítési politikára, illetve hitelek visszafizetésére, amelyek növekednek – magyarázta.

Ha az Európai Bizottság nem vált irányt, akkor még nagyobb tiltakozásra lehet számítani Brüsszelben és minden tagállamban – hívta fel a figyelmet.

„Egy dolog biztos, nincsen bizalmunk a mostani Európai Bizottság vezetése irányába” – tette hozzá nyilatkozatában Dömötör Csaba.

Cseh Tibor András, a Magosz főtitkára és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara európai uniós agrárstratégiáért és külkapcsolatokért felelős alelnöke nyilatkozatában hangsúlyozta: az Európai Bizottság javaslata szerint „bőven 20 százalék felett” vonnának el uniós agrártámogatásokat a magyar gazdáktól, az európai gazdáktól.

Mivel a gazdák véleményét egyáltalán nem hallgatták meg, fokozni kell a nyomást az Európai Bizottságon, az uniós döntéshozókon – jelentette ki.

„Az agrártüntetés következő helyszíne Brüsszelben lesz. A tüntetések egyre erősebbé és egyre fokozottabbá válnak, jönnek a gépek, hiszen nincs más eszközünk. Csak így hallják meg a hangunkat” – fogalmazott.

Cseh Tibor András elfogadhatatlannak nevezte, hogy az európai gazdák forrásait az Európai Bizottság egyebek mellett Ukrajna támogatására, az európai gazdák legnagyobb piaci konkurense számára csoportosítaná át.

„Arra kérek minden gazdát, hogy támogassa a küzdelmeinket. Várunk mindenkit a brüsszeli tüntetésre is. Nincs más eszközünk, csak az utca, a traktorok és a gazdák hangja” – tette hozzá nyilatkozatában a Magosz főtitkára és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara európai uniós agrárstratégiáért és külkapcsolatokért felelős alelnöke.

Kiemelt kép: Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselője felszólal az Európai Parlament plenáris ülésén Strasbourgban 2024. december 18-án (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)