A valódi vezetői minőség fontosságát hangsúlyozta a miniszterelnök politikai igazgatója

Orbán Balázs szerint a jó vezető feladata, hogy „a válságot okozó újdonságot a fennálló rendbe illessze”, és ezzel segítse közösségét abban, hogy a nehézségekből új, tartós rend szülessen. Rá kell tudnia venni a közösségét, szervezetét arra, hogy az új problémát a saját rendjébe illessze, megértse, és ezáltal jó válaszok szülessenek. Ez a válságmegoldás egyik kulcsa – mutatott rá.
Szavai szerint a válságot nem menedzselni kell, mint a bürokratikus vezetők gyakran megteszik, hanem megoldani – mint ahogyan most a magyar miniszterelnök vagy az amerikai elnök próbál tenni a háború kérdésében. Kiemelte, hogy a válságmenedzsment sokszor csak a krízis fennmaradását jelenti, mert a megoldáshoz emberi kvalitásra, felelősségvállalásra és döntésképességre van szükség.
A miniszterelnök politikai igazgatója kifejtette: Nietzsche szerint a rend és a káosz egyensúlya hozza létre a fejlődést, Max Weber pedig arra figyelmeztetett, hogy a bürokráciához való ragaszkodás gyengíti a teljesítményt és az alkalmazkodóképességet. A modern vezetéselmélet pedig azt tanítja, hogy a válság megoldása nem eljárásokon, hanem a vezető személyes képességein múlik.
Kapcsolódó tartalom
Orbán Balázs kiemelte:
a válságot a túlzott rend éppúgy okozhatja, mint a túlzott változás. A jó vezetőnek mindkettőt egyensúlyban kell tartania. „Most olyan időket élünk, amikor nem ideges kapkodásra, nem bürokratákra és nem válságmenedzserekre van szükség, hanem valódi vezetői minőségre”
– fogalmazott.
A miniszterelnök politikai igazgatója rámutatott: az MCC küldetése, hogy olyan fiatalokat neveljen, akik a rend és a káosz határán is képesek megőrizni az egyensúlyt.
„Minél több ilyen magyar fiatal lesz, annál virtuózabb lesz a magyarok tánca, és annál sikeresebb lesz az egész magyar közösség”
– mondta.
Orbán Viktor: Nem attól lesz jó vagy rossz a magyar gazdaságpolitika, ha Brüsszelben megtapsolják
„Minél többet tudunk meg a Tisza programjáról, annál biztosabb, hogy már megint egy olyan párttal van dolgunk, ami folytatja a baloldali hagyományt” – kezdte bejegyzését Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán. Kifejtette, szerinte a Tisza és a mögötte felsorakozott baloldali szakértői csapat lassan a brüsszeli jelentésekből ismert összes javaslat mellett hitet tesz.
Tételesen felsorolta azokat, mint például progresszív adóemelés, elkaszált rezsicsökkentés, megemelt társasági adó, és – mint fogalmazott – most a legújabb őrület: a nyugdíjak megadóztatása. A kormányfő a bejegyzésében hozzátette, a Tisza Párt nézeteivel szemben a kormány szerint nem attól lesz jó vagy rossz a magyar gazdaságpolitika, ha Brüsszelben megtapsolják.
Kiemelt kép: Orbán Balázs, az MCC kuratóriumi elnöke, a miniszterelnök politikai igazgatója (Fotó: MTI/Kiss Gábor)