A valódi vezetői minőség fontosságát hangsúlyozta a miniszterelnök politikai igazgatója

Most olyan időket élünk, amikor nem ideges kapkodásra, nem bürokratákra és nem válságmenedzserekre van szükség, hanem valódi vezetői minőségre – mondta Orbán Balázs, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) kuratóriumi elnöke az egyetem Vezetőképző Akadémiájának Sailing in Storm keddi konferenciáján. A miniszterelnök politikai igazgatójának szavai szerint a válságot nem menedzselni kell, mint a bürokratikus vezetők gyakran megteszik, hanem megoldani, úgy ahogy most a magyar miniszterelnök vagy az amerikai elnök próbál tenni a háború kérdésében. Minél több a rend és a káosz határán is az egyensúlyt megőrizni képes fiatalt nevelünk, annál virtuózabb lesz a magyarok tánca – hangsúlyozta a kormánypárti politikus.

Orbán Balázs szerint a jó vezető feladata, hogy „a válságot okozó újdonságot a fennálló rendbe illessze”, és ezzel segítse közösségét abban, hogy a nehézségekből új, tartós rend szülessen. Rá kell tudnia venni a közösségét, szervezetét arra, hogy az új problémát a saját rendjébe illessze, megértse, és ezáltal jó válaszok szülessenek. Ez a válságmegoldás egyik kulcsa – mutatott rá.

Szavai szerint a válságot nem menedzselni kell, mint a bürokratikus vezetők gyakran megteszik, hanem megoldani – mint ahogyan most a magyar miniszterelnök vagy az amerikai elnök próbál tenni a háború kérdésében. Kiemelte, hogy a válságmenedzsment sokszor csak a krízis fennmaradását jelenti, mert a megoldáshoz emberi kvalitásra, felelősségvállalásra és döntésképességre van szükség.

A miniszterelnök politikai igazgatója kifejtette: Nietzsche szerint a rend és a káosz egyensúlya hozza létre a fejlődést, Max Weber pedig arra figyelmeztetett, hogy a bürokráciához való ragaszkodás gyengíti a teljesítményt és az alkalmazkodóképességet. A modern vezetéselmélet pedig azt tanítja, hogy a válság megoldása nem eljárásokon, hanem a vezető személyes képességein múlik.

Orbán Balázs kiemelte:

a válságot a túlzott rend éppúgy okozhatja, mint a túlzott változás. A jó vezetőnek mindkettőt egyensúlyban kell tartania. „Most olyan időket élünk, amikor nem ideges kapkodásra, nem bürokratákra és nem válságmenedzserekre van szükség, hanem valódi vezetői minőségre”

– fogalmazott.

A miniszterelnök politikai igazgatója rámutatott: az MCC küldetése, hogy olyan fiatalokat neveljen, akik a rend és a káosz határán is képesek megőrizni az egyensúlyt.

„Minél több ilyen magyar fiatal lesz, annál virtuózabb lesz a magyarok tánca, és annál sikeresebb lesz az egész magyar közösség”

– mondta.