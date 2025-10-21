Műsorújság
HU
EN
RO
#budapesti békecsúcs #Röszke 10 #Harcosok klubja #orosz–ukrán háború

A valódi vezetői minőség fontosságát hangsúlyozta a miniszterelnök politikai igazgatója

lead_image
Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.10.21. 12:55

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
Most olyan időket élünk, amikor nem ideges kapkodásra, nem bürokratákra és nem válságmenedzserekre van szükség, hanem valódi vezetői minőségre – mondta Orbán Balázs, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) kuratóriumi elnöke az egyetem Vezetőképző Akadémiájának Sailing in Storm keddi konferenciáján. A miniszterelnök politikai igazgatójának szavai szerint a válságot nem menedzselni kell, mint a bürokratikus vezetők gyakran megteszik, hanem megoldani, úgy ahogy most a magyar miniszterelnök vagy az amerikai elnök próbál tenni a háború kérdésében. Minél több a rend és a káosz határán is az egyensúlyt megőrizni képes fiatalt nevelünk, annál virtuózabb lesz a magyarok tánca – hangsúlyozta a kormánypárti politikus.

Orbán Balázs szerint a jó vezető feladata, hogy „a válságot okozó újdonságot a fennálló rendbe illessze”, és ezzel segítse közösségét abban, hogy a nehézségekből új, tartós rend szülessen. Rá kell tudnia venni a közösségét, szervezetét arra, hogy az új problémát a saját rendjébe illessze, megértse, és ezáltal jó válaszok szülessenek. Ez a válságmegoldás egyik kulcsa – mutatott rá.

Szavai szerint a válságot nem menedzselni kell, mint a bürokratikus vezetők gyakran megteszik, hanem megoldani – mint ahogyan most a magyar miniszterelnök vagy az amerikai elnök próbál tenni a háború kérdésében. Kiemelte, hogy a válságmenedzsment sokszor csak a krízis fennmaradását jelenti, mert a megoldáshoz emberi kvalitásra, felelősségvállalásra és döntésképességre van szükség.

A miniszterelnök politikai igazgatója kifejtette: Nietzsche szerint a rend és a káosz egyensúlya hozza létre a fejlődést, Max Weber pedig arra figyelmeztetett, hogy a bürokráciához való ragaszkodás gyengíti a teljesítményt és az alkalmazkodóképességet. A modern vezetéselmélet pedig azt tanítja, hogy a válság megoldása nem eljárásokon, hanem a vezető személyes képességein múlik.

Kapcsolódó tartalom

Orbán Balázs kiemelte:

a válságot a túlzott rend éppúgy okozhatja, mint a túlzott változás. A jó vezetőnek mindkettőt egyensúlyban kell tartania. „Most olyan időket élünk, amikor nem ideges kapkodásra, nem bürokratákra és nem válságmenedzserekre van szükség, hanem valódi vezetői minőségre”

– fogalmazott.

A miniszterelnök politikai igazgatója rámutatott: az MCC küldetése, hogy olyan fiatalokat neveljen, akik a rend és a káosz határán is képesek megőrizni az egyensúlyt.

Minél több ilyen magyar fiatal lesz, annál virtuózabb lesz a magyarok tánca, és annál sikeresebb lesz az egész magyar közösség”

– mondta.

Orbán Viktor: Nem attól lesz jó vagy rossz a magyar gazdaságpolitika, ha Brüsszelben megtapsolják

„Minél többet tudunk meg a Tisza programjáról, annál biztosabb, hogy már megint egy olyan párttal van dolgunk, ami folytatja a baloldali hagyományt” – kezdte bejegyzését Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán. Kifejtette, szerinte a Tisza és a mögötte felsorakozott baloldali szakértői csapat lassan a brüsszeli jelentésekből ismert összes javaslat mellett hitet tesz.

Tételesen felsorolta azokat, mint például progresszív adóemelés, elkaszált rezsicsökkentés, megemelt társasági adó, és – mint fogalmazott – most a legújabb őrület: a nyugdíjak megadóztatása. A kormányfő a bejegyzésében hozzátette, a Tisza Párt nézeteivel szemben a kormány szerint nem attól lesz jó vagy rossz a magyar gazdaságpolitika, ha Brüsszelben megtapsolják.

Kapcsolódó tartalom

Kiemelt kép: Orbán Balázs, az MCC kuratóriumi elnöke, a miniszterelnök politikai igazgatója (Fotó: MTI/Kiss Gábor)

világpolitika Orbán BalázsOrbán Viktor Mathias Corvinus Collegium

Ajánljuk még

 