Vádat emeltek egy gödi férfi ellen gyermekpornográfia miatt

A Dunakeszi Járási Ügyészség gyermekpornográfia bűntette miatt vádat emelt egy gödi férfival szemben, akinél a rendőrség hétszáz, gyermekekről készült pornográf felvételt talált – közölte a Pest Vármegyei Főügyészség hétfőn az MTI-vel.

A közlemény szerint a gödi férfi 2019 szeptembere és 2020 novembere között egy internetes alkalmazáson keresztül több gyermekpornográf felvételt cserélt egy másik férfival.

A felvételek között volt olyan is, amelyen tizenkettedik életévét be nem töltött lány- és fiúgyermek szerepelt a nemiséget súlyosan szeméremsértő nyíltsággal, célzatosan a nemi vágy felkeltésére irányuló módon.

A rendőrség a férfi gödi otthonában tartott kutatás során lefoglalta az elkövető mobiltelefonjait, amelyeken összesen

hétszáz gyermekpornográf felvétel volt, ebből legalább kétszázötvenen tizenkét éven aluli, közel kétszáz felvételen pedig tizenkettő és tizennégy év közötti gyermekek szerepeltek

– írták.

A vádlott a bűncselekmény elkövetését beismerte.

A Dunakeszi Járási Ügyészség a férfit két rendbeli, gyermekpornográf felvételek tartásával, valamint azok átadásával elkövetett gyermekpornográfia bűntettével vádolja, és ezért vele szemben a

feltételes szabadságra bocsátás lehetősége nélkül, végrehajtandó szabadságvesztés, valamint minden olyan foglalkozástól való végleges eltiltás kiszabását indítványozza, amelynek keretében tizennyolc éven aluli személyek nevelését, felügyeletét vagy gondozását végezné.

A vádlott bűnösségéről a Dunakeszi Járásbíróság fog dönteni – áll a közleményben.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)