Többórás házkutatást tartott a rendőrség a drogozással összefüggésbe hozott józsefvárosi baloldali jelöltnél

Többórás házkutatást tartott a rendőrség hétfő hajnalban Horváth Alexander, a VIII. kerület ellenzéki képviselőjelöltjének lakásán – jelentette be Pikó András, Józsefváros polgármestere hétfői sajtótájékoztatóján. Az 5 óra 55 perckor kezdődött intézkedés során a nyomozók Horváth informatikai eszközeit is lefoglalták.

A sajtótájékoztatón kiderült, hogy a házkutatás egy hónapok óta húzódó ügyben tett feljelentés nyomán történt, ám a rendőrök semmilyen bűncselekményre utaló nyomot nem találtak.

A feljelentést múlt pénteken Tényi István nyújtotta be, miután a kormánypárti sajtó kábítószer-használatra utaló cikkeket közölt Horváthról. Három nappal később, hétfő hajnalban már rendőrök jelentek meg a jelölt otthonában.

Horváth elmondása szerint teljes mértékben együttműködött a hatóságokkal, akik a házkutatás során sem drogot, sem más terhelő bizonyítékot nem találtak. A rendőrök telefonját és laptopját is lefoglalták, majd kutyás keresést tartottak, de az sem vezetett eredményre. A politikust ezután a kapitányságra vitték, ahol vizeletmintát is vettek tőle.

A független jelölt kijelentette: a történtek nem tántorítják el attól, hogy induljon a november 9-ére kiírt időközi választáson.

Horváth korábban Pikó András támogatásával jutott be a józsefvárosi testületbe, de idén nyáron lemondott mandátumáról, miután a kormánypárti média egy olyan videót közölt, amelyen egy férfi fehér port készül felszívni Horváth társaságában. A politikus tagadta, hogy ő fogyasztott volna drogot, és azt állította, hogy a felvétel évekkel korábban készült.

A botrány után Horváth drogtesztet is elvégeztetett, amelynek negatív eredményét Pikó András nyilvánosan közzétette. A jelölt korábban arról írt, hogy igazolt sportolóként rendszeresen részt vesz sportorvosi vizsgálatokon, és a szeptemberi tesztje is tiszta volt – írja a Telex.

Kiemelt kép forrása: Facebook/Horváth Alexander