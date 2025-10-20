Műsorújság
Több mint egy tucat törvényjavaslatot tárgyal a parlament

2025.10.20. 06:16

Több mint egy tucat törvényjavaslatot tárgyal az Országgyűlés hétfőn, e heti háromnapos ülésének első napján.

A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülés 13 órakor kezdődik. Megemlékeznek a közelmúltban elhunyt Kreszta Traján román nemzetiségi szószólóról és Ékes József (MDF, független, Fidesz) volt országgyűlési képviselőről.

Ezt követően napirend előtti felszólalások hangzanak el, döntés lesz a napirendről, majd másfél órában interpellálhatják a képviselők a kormány tagjait, és megtartják az azonnali kérdések és válaszok óráját is.

A parlament lefolytatja 14 előterjesztés bizottsági jelentéseinek és az összegző módosító javaslatoknak a vitáit.

Ezek között szerepel egyebek mellett a Szegedi Dómot és a Dóm teret nemzeti emlékhellyé nyilvánító, a magyar építészetről szóló törvény módosítása, a kriptoeszközökkel és a digitális platformokról származó jövedelemmel kapcsolatos nemzetközi megállapodások.

Tárgyalják a Sorsok Háza MTK részére történő átadását szabályozó, az egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról szóló törvényjavaslatot.

Megvitatják a honvédelmi és rendészeti bizottság országgyűlési határozati javaslatát a politikai erőszak terjedése elleni fellépésről. Napirenden szerepel az orosz–ukrán háború miatt kihirdetett veszélyhelyzet meghosszabbítását tartalmazó törvényjavaslat is.

(Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

