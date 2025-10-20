Országos véradónapot hirdet a vérellátó szolgálat szombatra

A kezdeményezés célja, hogy a négynapos hosszú hétvége alatt is biztosított legyen a folyamatos vérellátás, különös tekintettel a rövid lejáratú vérkészítményekre.
Megjegyezték, hogy az ünnepi időszakokban, így a hosszú hétvégéken és az iskolai szünetek alatt rendszerint csökken a véradók száma, miközben a kórházakban a vérkészítmények iránti igény nem. Különösen igaz ez a trombocita-készítményekre, amelyek csak öt napig tárolhatók, és egy négynapos hétvége után már nem állna rendelkezésre tartalék.
A RedSaturday akció célja, hogy
legalább 1000 véradó csatlakozzon a kezdeményezéshez, biztosítva ezzel a folyamatos betegellátást
– hangsúlyozták.
Az eseményen dupla kalóriapótlási utalvány, ajándék és nyereményjáték várja a véradókat, a Magyar Labdarúgó-szövetség felajánlásából pedig a magyar válogatott egy dedikált meze talál gazdára.
További információk a kampányról a https://www.ovsz.hu/red oldalon érhetők el, míg a véradási helyszínek és időpontok a https://www.ovsz.hu/ver/veradasok weboldalon találhatók – áll a közleményben.
Kapcsolódó tartalom
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)