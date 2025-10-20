Orbán Viktor a baloldali elemzőknek üzent: Ha sikerül véget vetni a háborúnak, mindenki többet fog keresni, és még a kenyér is olcsóbb lesz

Az orosz–ukrán háború első három évében Magyarország 9100 milliárd forintot bukott. Ez családonként több mint 2 millió forintos kiadást jelent – írta a miniszterelnök a közösségi oldalán.

Orbán Viktor a bejegyzésében így fogalmazott: „Szép dolog, hogy Trump és Putyin Budapesten találkozik, de hogy lesz ettől olcsóbb a kenyér?” A budapesti békecsúcs bejelentése óta a balos elemzőknek és politikusoknak ez az egy kérdés maradt, amivel kereshetik a kákán a csomót. Nézzük hát, hogyan is?

Az orosz–ukrán háború első három évében Magyarország 9100 milliárd forintot bukott. Ez családonként több mint 2 millió forintos kiadást jelent. Drágult az energia és a gáz ára, kilőtt az infláció, buktunk a szankciókon, kevesebbet tudtunk kereskedni, megugrott az állampapírok kamata, drágább lett az ország finanszírozása.

Ha sikerül véget vetni a háborúnak, mindez megszűnik. A magyar gazdaság végre fellélegezhet, és visszatérhetünk a háború előtti növekedéshez. Mindenki többet fog keresni, és még a kenyér is olcsóbb lesz.

Magyarországnak ezért alapvető egzisztenciális érdeke, hogy a budapesti békecsúcs sikerrel járjon. Tegyünk meg mindent érte!

– zárta posztját a kormányfő.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Facebook)