Műsorújság
HU
EN
RO
#budapesti békecsúcs #Röszke 10 #Harcosok klubja #orosz–ukrán háború

Naposan indul a hétfő, de estére beborul és lehűl az idő

Szerző: hirado.hu
2025.10.20. 06:30

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
Az egyre vastagodó felhőzet mellett a nyugati országrészben kevesebb napsütés várható, az ország északkeleti, keleti harmadán a pára- és ködfoltok feloszlását követően derült maradhat az idő – időjárás HungaroMet.
Kép forrása: met.hu

Csapadék még nem lesz. Hazánk nyugati felén többfelé megélénkül, Sopron és a Bakony térségében olykor meg is erősödik a délkeleti szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 12 és 16 fok között várható.

Késő estére döntően 3 és 10 fok közé hűl le a levegő.

Az északkeleti, keleti harmadban is fokozatosan megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, reggelre általában erősen felhős vagy borult időben lesz részünk.

Kép forrása: met.hu

Az éjszaka második felében helyenként már előfordulhat gyenge eső, záporeső.

A délkeleti szelet elsősorban az Észak-Dunántúlon kísérik élénk, néhol erős lökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően 5 és 11 fok között alakul, ennél hidegebb a Dunától keletre valószínű. Az északkeleti megyékben várható fagy.

Kép forrása: met.hu

Kapcsolódó tartalom

Kiemelt kép forrása: MTI/EPA/Filip Singer

időjárásIdőjárás-jelentés Magyarország

Ajánljuk még

 