Korábban jön az óraátállítás

Sokan talán még a nyár utolsó napsugarait élvezik, de már most érdemes felkészülni egy mindenkit érintő változásra. Az Origo szerint az őszi óraátállítás 2025-ben a szokásosnál korábban érkezik.

Az idei téli időszámításra szokatlanul korán, október 26-án számíthatunk – írja az Origo. A hírportál szerint vasárnap hajnalban az eddigi 3 helyett 2 órára kell visszaállítanunk az óráinkat, így egy órával tovább alhatunk. A portál megjegyzi, hogy bár ez a döntés jól hangzik és elsőre ártalmatlannak tűnhet, valójában komoly hatással lehet szervezetünk működésére.

Az átállás hátulütői

Lakatos Ágnes természetgyógyász a Baon.hu-nak adott interjújában elmondta: az alvás-ébrenlét ciklus megbomlása komoly kihívás elé állíthatja a belső biológiai órát. Az átállás megzavarhatja a melatonin és a kortizol termelődésének egyensúlyát, ami nemcsak alvászavarokat, hanem fáradékonyságot, koncentrációs nehézségeket, hangulatingadozást, sőt – komolyabb esetekben – a vérnyomás és a szív- és érrendszer működésének zavarait is okozhatja.

A testi tünetek között gyakran jelentkezhet puffadás, emésztési problémák vagy akár az immunrendszer gyengülése is. Különösen az idősek és a krónikus betegséggel élők lehetnek érzékenyek az időátállítás negatív következményeire. A kellemetlenségek enyhítésére érdemes pár nappal korábban elkezdeni a felkészülést: korábban kelni, természetes fényen tartózkodni, este kerülni a képernyőket, koffeint és nehéz ételeket. A szakértő szerint sok magyar szenvedi meg az óraátállítás következményeit.

Bár az EU évek óta tárgyal az óraátállítás eltörléséről, egyelőre nem született végleges döntés, így a gyakorlat – legalábbis most még – marad.

