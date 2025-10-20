Elfogatóparancsot adtak ki a magyar milliárdos fia ellen, miután kávéval öntött le egy bírót

Elfogatóparancsot adtak ki Portik Tamás fia ellen, miután nem vonult be a börtönbe – értesült a Magyar Nemzet. A férfit hivatalos személy elleni erőszak miatt ítélték el, mert tavaly januárban kávéval leöntötte a Fenyő-gyilkosság perének elsőfokú bíráját, Póta Pétert.

A lap információi szerint Portik Tamás fiának néhány héttel ezelőtt kellett volna megkezdenie egy év hat hónapos szabadságvesztését, ám ezt nem tette meg, ezért a hatóságok most körözik. Portik Tamás az 1990-es évek olajmaffia-botrányainak egyik kulcsszereplőjeként vált ismertté.

A bűncselekmény 2024 januárjában történt, közvetlenül a Fenyő-gyilkosság tárgyalásának kezdete előtt. Ifjabb Portik Tamás a bíróság épületében várta Póta Pétert, akivel korábban is megpróbált kapcsolatba lépni, de a bíróság ezt jogszerűen megtagadta, mivel a bíróval tárgyaláson kívül nem lehet kommunikálni.

Amikor a bíró megérkezett, a férfi elé állt és számonkérte őt. Mivel Póta Péter nem volt hajlandó vele beszélni, a férfi szidalmazni kezdte. A bíró ekkor közölte, hogy ki fogja vezettetni, majd el akarta kerülni őt, de Portik fia a kezében lévő kávét a bíró arcába öntötte.

A Központi Nyomozó Főügyészség szerint Portik fia szándékosan provokálta az incidenst, hogy ezzel elérje a bíró kizárását az ügyből. Ez azonban nem járt sikerrel: néhány nappal később megszületett az elsőfokú ítélet, majd jogerőre is emelkedett.

A bíróság Portik Tamást és Gyárfás Tamást felbujtóként, előre kitervelten elkövetett emberölés miatt marasztalta el – Portik életfogytiglani, míg Gyárfás hét év börtönbüntetést kapott. Portik fiát pedig 2024 júniusában jogerősen egy év hat hónap letöltendő börtönre ítélték, amelynek letöltését azonban mindeddig elkerülte.

Kiemelt kép: Póta Péter bíró ítéletet hirdet Gyárfás Tamás médiavállalkozó, sportvezető büntetőperének tárgyalásán a Fővárosi Törvényszék épületében 2024. február 8-án. Gyárfás Tamást hét év fegyházbüntetésre, Portik Tamást életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélte Fenyő János médiavállalkozó 26 évvel ezelőtti meggyilkolása ügyében első fokon a Fővárosi Törvényszék (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)