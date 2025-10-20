Egy udvarra rúgott labda miatt fegyverrel fenyegetőzött egy férfi Borsodszirákon

A Kazincbarcikai Járásbíróság tárgyalás mellőzésével, fegyveresen elkövetett garázdaság bűntette miatt 10 hónap – végrehajtásában 2 év próbaidőre felfüggesztett – szabadságvesztésre ítélt egy férfit, aki egy udvarra rúgott labda miatt gázriasztó fegyverrel fenyegetőzött Borsodszirákon – közölte a Miskolci Törvényszék sajtóosztálya az MTI-vel hétfőn.

A tájékoztatás szerint a vádlott áprilisban azért ment a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében található településen egy család ingatlanjához, hogy felelősségre vonjon egy ott lakó gyermeket, amiért berúgta a labdát üzletének udvarára, ahova a játékszerért be is mászott. A férfi kiabált, és többször belerúgott a kerítésbe, majd megfenyegette a családot, hogy megöli őket, ha a portájára mennek.

A közlemény szerint bár a gyermek édesanyja próbálta csitítani a vádlottat, az tovább kiabált és fenyegetőzött, majd egy gázriasztó fegyvert is elővett.

A fegyverrel a kapu felett néhány méterről az épület sarkánál álló kiskorú felé lőtt,

majd miután egy járókelő – akire egy pillanatra ráfogta a pisztolyt – ezért felelősségre vonta, elment a helyszínről.

A büntetővégzés nem jogerős.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Vajda János)