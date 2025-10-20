A Tisza Párt meg akarja szüntetni az szja-mentességet, és vissza akarja vonni a családi adókedvezményt – figyelmeztetett Hankó Balázs

A kormány a családok mellett van, ötvözi a munkavállalási, a családtámogatási és a gyermekvállalási szempontokat – mondta a kultúráért és innovációért felelős miniszter hétfőn az M1 csatorna reggeli műsorában.

Hankó Balázs hozzátette, a kormány számára ideológiai kérdés, hogy nem odaadják, hanem otthagyják a családoknál a támogatásokat.

Közölte: 2010-ben az egy családra eső támogatás 800 ezer forint volt, most 4,7 millió.

Emlékeztetett: október elsejétől már a háromgyermekes édesanyáknak sem kell személyi jövedelemadót fizetniük. Azt mondta, az szja-mentesség éves szinten 1,3 millió forintot hagy a családoknál. Ha hozzászámoljuk, hogy a családi adókedvezmény 50 százalékkal emelkedett, januártól újabb 50 százalékkal emelkedik, akkor az 2,5 millió forintot jelent, és ha a már meglévő családtámogatásokat nézzük, akkor egy háromgyerekes családnak az anyagi biztonsága a jövő évben összességében 3,7 millió forinttal fog emelkedni – fejtette ki.

A miniszter ideológiai vitáról beszélt a területet érintően, kijelentve:

„mi a magyar családok mellett vagyunk, mi a magyar családok anyagi biztonságát támogatjuk. A brüsszeli diktátum, amit a Tisza meg a DK végre akar hajtani, az pedig a magyar családokkal szemben megy”.

Hankó Balázs szemléletes példának nevezte, hogy a háromgyerekes családok havi szinten 307 ezer forinttal lesznek „beljebb” a jövő évben, „ezzel szemben a Tisza-adó több mint 300 ezer forintot, 340 ezer forintot venne el, és vinné el a pénzt Ukrajnába, az ukrán háború támogatására”.

Ismertette: országszerte hat helyszínre jut el a tárcája által indított családbarát roadshow. Mint mondta, a közösségi programok, az előadások, a jó hangulat mind arról szól, hogy jó családban élni, és a kormány az anyagi biztonság mellett a családok értékvállalását, a családi érték melletti kiállást is biztosítja, „hiszen mi a teremtett világ rendje szerinti családokban hiszünk, ez a mi küldetésünk, és erre buzdítunk mindenkit szerte Európában és a világon”.

Arra reagálva, hogy Brüsszelben aláírták a nők jogairól szóló ütemtervet, azt mondta, „abban a magyar modellben szeretnének minket utolérni, amit az elmúlt évek során mi meghatároztunk”, ez pedig azt jelenti, hogy az édesanyák szabadon döntenek arról, hogy gyermeküket otthon nevelik, vagy visszatérnek a munkába.

Elmondta, a három év alatti gyereket nevelő édesanyáknál 66-ról 80 százalékra nőtt a munkavállalás, amihez kellett a bölcsődefejlesztési program is, amelynek révén a férőhelyek száma megduplázódott.

Reagált a miniszter arra is, hogy palesztinpárti tiltakozás miatt nem tudta megtartani előadását a Jeruzsálemi Héber Egyetem történésze az ELTE Bölcsészettudományi Karán. Hangsúlyozta, 46 ezer külföldi diák van a magyar egyetemeken, ebből 500 izraeli, több ezren tanulnak itt arab országokból, és eddig minden rendben, békében telt.

Elmondta, az esetet szándékos provokációnak gondolja, éppen ezért szólította fel az egyetem vezetését azonnali vizsgálatra. Azoknak, akik provokálnak, nincs helyük a magyar felsőoktatásban, mert „nekünk az a fontos, hogy az érvek erejét, és ne az erőt használjuk érvként” – fogalmazott.

A Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című hétfői műsorában a kulturális és innovációs miniszter a nemzeti konzultáció legfontosabb üzenetének azt nevezte, hogy kellő erőt mutasson a kormánynak akkor, amikor harcot vív. „Harcot vív Brüsszelben azért, hogy mi, magyarok szuverének legyünk, a magyar családokat támogassuk, és ne sarcoljanak meg minket úgy, hogy a pénzeinket elviszik Ukrajna támogatására.”

Hankó Balázs úgy értékelt: a balos ideológia el akar venni az emberektől, és a saját szempontrendszere szerint újra akar osztani, míg ők azt az elvet vallják, hogy nem odaadják, hanem otthagyják az embereknél a pénzt.

A Tisza Párt meg akarja szüntetni az szja-mentességet, és vissza akarja vonni a családi adókedvezményt – mondta.

Kiemelt kép: Hankó Balázs, a kultúráért és innovációért felelős miniszter (Fotó: MTI/Lakatos Péter)