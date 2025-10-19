Nagy István: Országszerte védekezünk a szőlőkabócával szemben; számíthatnak ránk a gazdák

Nagy István elmondta, folyamatosan és nagy erőkkel védekeznek a szőlőtőkéket veszélyeztető súlyos fertőzés, az aranyszínű sárgaság ellen. A betegségről és az ellene való védekezésről, amely az egész magyar borágazatot veszélybe sodorhatja a hirado.hu szakértőt is megkérdezett.
A Hegyközségek Nemzeti Tanácsával együttműködve országszerte több mint 200 szemlecsoport keresi a szőlőültetvényeken a betegségre utaló jeleket. Emellett drónos felderítést is végeznek.
A hét végéig átvizsgáltak több mint 8 ezer hektár szőlőt.
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) mobil laborautója a fertőzés gyanúja esetén már a helyszínen igazolhatja a kórokozó jelenlétét – ismertette, jelezve: a szemlék a vegetációs időszak kezdetéig, illetve a metszés elvégzéséig folytathatók.
„A helyzet komoly”
– hangsúlyozta Nagy István, rámutatva arra: a növénybetegség ugyan az emberre nem jelent veszélyt, de megjelenése jelentős károkat okoz a szőlősgazdáknak és a borászoknak.
Éppen ezért a fertőzés megjelenése utáni, gyorsan elfogadott akcióterv keretében 3,8 milliárd forintot különítettek el a védekezésre. Az összeg nagyjából felét a szüret utáni és a tavaszi növényvédőszeres kezelésre fordítják. Nagy területen zajlik a helikopteres permetezés – közölte.
Az időjárás most segíti a védekezést, ugyanis a betegséget terjesztő amerikai szőlőkabóca a fagypont közeli hajnali hőmérsékleten elpusztul
– jegyezte meg.
Az agrárminiszter elmondta, a fertőzött ültetvények tulajdonosai a hatósági kényszerintézkedések miatt állami támogatást igényelhetnek. Kezdeményezték azt is, hogy az uniós alapból kiegészítve a károsultak teljes költségeik térítésére legyenek jogosultak – tette hozzá.
„Nem hagyjuk magukra a szőlősgazdákat és a borászokat!”
– zárta a videóüzenetet a miniszter.
Kiemelt kép: Résztvevők az aranyszínű sárgaság fitoplazmás betegséggel kapcsolatban tartott hatósági szemlén egy szőlőültetvényen Zalaszentgrót közelében 2025. október 7-én (Fotó: MTI/Katona Tibor)