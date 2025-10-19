Menczer Tamás kifejtette, miért van szükség a Nemzeti Konzultáció kitöltésére

Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója a közösségi oldalán kifejtette, hogy a kormánypárt által kezdeményezett aláírásgyűjtésre azért van szükség, hogy „Orbán Viktort a brüsszeli csatákban a magyar emberek megerősítsék”.

„Olykor felteszik azt a kérdést – vannak, akik rossz szándékkal, vannak, akik jó szándékkal –, hogy miért is van erre szükség. Nem akarunk háborút, rendben van, de miért kell aláírásgyűjtés? Nem akarunk Tisza-adót rendben van, de miért kell Nemzeti Konzultáció?” – fogalmazott.

„Ez egy nagyon fontos kérdés. Ugyanis azért van ezekre szükség, hogy a magyarok úgynevezett egyetértési pontokat alakítsanak ki.”

– mondta Menczer Tamás, példaként említve a Tisza-adót és az orosz-ukrán háborút.

Mint mondta, ezekre azért van szükség, mert a döntéseket és terveket Brüsszelben írják.

Hozzátette:

„amikor Orbán Viktor a brüsszeli vitákban részt vesz, és »csak« a magyar kormányt képviseli, az sem kevés, mert ilyen politikai stabilitás, ami nálunk van, sehol máshol nincs.”

Kiemelte, a miniszterelnök akkor tudja igazán eredményesen és sikeresen védeni a magyar érdekeket, ha azt tudja mondani, hogy „kedves barátaim, itt Brüsszelben az a helyzet, hogy nekünk volt egy aláírásgyűjtésünk. Meg volt egy nemzeti konzultációnk, és a magyarok százezer számra és millió számra kinyilvánították az akaratukat. És a magyar miniszterelnök és a magyar kormány nem akar és nem tud semmi mást képviselni, csak a magyar emberek érdekét és akaratát. Ezért ha tetszik nektek itt Brüsszelben, ha nem, a fejetek tetejére álltok akkor is, én – már hogy ezt tudja a magyar miniszterelnök mondani – a magyar érdek mellett kiállok és a magyar érdeket megvédem.”

Összefoglalásként hangsúlyozta: „Röviden és egy mondatban azért kellenek ezek, hogy Orbán Viktort a brüsszeli csatákban a magyar emberek megerősítsék. Ezért kérek mindenkit, hogy vegyen ezeken részt.”

Ez a lényeg❗️

Azért kell az aláírásgyűjtés és azért kell a Nemzeti Konzultáció, hogy a magyar emberek Orbán Viktort a brüsszeli csatákban megerősítsék. Közzétette: Menczer Tamás – 2025. október 19., vasárnap

Kiemelt kép: Menczer Tamás 2025.06.03-án (Fotó: hirado.hu/Horváth Péter Gyula)