Menczer Tamás: Ha elviseled a háborúpártiak aljas támadásait, egy szép őszi napon rád csörög Donald Trump

„Három és fél éve etetnek bennünket azzal, hogy Ukrajnában nem lehet béke, a háborút folytatni kell tovább és tovább. Ez egy hazugság” – mondta Menczer Tamás a Harcosok Klubja edzőtáborában Zánkán, majd kifejtette, ezzel szemben mi a valóság.

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója szerint a béke egy politikai döntés. „Mi az igazság? Mi mindig azt mondtuk a béke politikai döntés kérdése. És politikai döntést politikusok hoznak. Tehát a béke lehetséges” – fogalmazott Menczer Tamás, a szombaton rendezett Harcosok Klubja második edzőtáborában, Zánkán. „Hogyha békét akarsz, és kitartó vagy, mint Orbán Viktor, hogyha folyamatosan tárgyalsz, ha nyitva hagyod a kommunikációs csatornákat minden irányba, és hogyha elviseled, ha kibírod a háborúpártiak aljas hazug támadásait – ahogyan Orbán Viktor tette – akkor egy szép őszi napon rád csörög Donald Trump, és azt mondja, hogy a világ legfontosabb békecsúcsát Budapestre hozza” – jelentette ki Menczer Tamás. „Jön a budapesti békecsúcs, Magyarország történelmet csinál!” – tette hozzá. Ha békét akarsz és kitartó vagy, mint Orbán Viktor, akkor egy szép őszi estén rád csörög Donald Trump, és közli, hogy a világ legfontosabb béketárgyalását Budapestre hozza.

Kiemelt kép: Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója sajtótájékoztatót tart az Országházban 2025. szeptember 16-án (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)