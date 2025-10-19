Menczer Tamás: Ha elviseled a háborúpártiak aljas támadásait, egy szép őszi napon rád csörög Donald Trump

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója szerint a béke egy politikai döntés. „Mi az igazság? Mi mindig azt mondtuk a béke politikai döntés kérdése. És politikai döntést politikusok hoznak. Tehát a béke lehetséges” – fogalmazott Menczer Tamás, a szombaton rendezett Harcosok Klubja második edzőtáborában, Zánkán.
„Hogyha békét akarsz, és kitartó vagy, mint Orbán Viktor, hogyha folyamatosan tárgyalsz, ha nyitva hagyod a kommunikációs csatornákat minden irányba, és hogyha elviseled, ha kibírod a háborúpártiak aljas hazug támadásait – ahogyan Orbán Viktor tette – akkor egy szép őszi napon rád csörög Donald Trump, és azt mondja, hogy a világ legfontosabb békecsúcsát Budapestre hozza”
– jelentette ki Menczer Tamás.
„Jön a budapesti békecsúcs, Magyarország történelmet csinál!” – tette hozzá.
