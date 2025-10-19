Már 6000 tanár keresete emelkedett egymillió forint fölé – jelentette ki az államtitkár

A teljesítményarányos bérezéssel már 6000 tanár keresete emelkedett egymillió forint fölé – közölte Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára vasárnap az MTI-vel.

Rétvári Bence közleményében kifejtette: idén szeptembertől élesedett a tanárok teljesítményarányos illetményrendszere. Az új életpályának fontos eleme, hogy a bér és a teljesítmény szorosabban kapcsolódik össze.

Aki többet tesz a diákokért, az most már többet is tud keresni.

A változás fő nyertesei a gyerekek, mert így rájuk több figyelem hárul – emelte ki az államtitkár.

Tájékoztatása szerint az egymillió forint feletti fizetéssel rendelkező 6008 pedagógus közül 2189 nem vezető beosztású, 2014 igazgató és 1805 igazgatóhelyettes.

A tanári béremelés tavaly 32,2 százalékos, idén januárban 21,2 százalékos mértékű volt. Ezt növelte az idén szeptembertől folyósított teljesítménybér. Ez az igazgatók értékelése alapján megállapított teljesítményértékelés után járó illetményemelés. Az első megemelt bért október első napjaiban kapták meg a tanárok, tanítók

– ismertette.

Az államtitkár hangsúlyozta:

négy év alatt megduplázódott a tanárok, tanítók, óvónők bére. A történelmi léptékű béremelésnek köszönhetően a tanári átlagbér idén eléri a 850 ezer forintot.

Jelezte, hogy a béremelés folytatódik: januárban annyival fognak emelkedni a tanárbérek, amennyivel a diplomás bérek emelkedtek.

Rétvári Bence fontosnak nevezte, hogy a magyar családok gyermekeit olyan tanárok tanítsák, akik anyagilag is megbecsülve érzik magukat.

Ma már biztosabb a tanárutánpótlás is, mert a megemelt fizetés több ezer pedagógust és új fiatalt vonzott a tanári pályára. A minőségi bérpótlék pedig a legjobbak pályán tartását segíti, ami a jövő nemzedék iskolai nevelése szempontjából kulcsfontosságú – írta a politikus.

A tanári pálya ma már nemcsak hivatás, hanem stabil, tervezhető és anyagilag megbecsült életút is. Akik pedig szívvel-lélekkel az átlagosnál többet foglalkoznak a diákokkal, azok magasabb fizetésre számíthatnak – közölte Rétvári Bence.

Kiemelt kép: Diákok a matematika írásbeli érettségi vizsgán a Szolnoki Széchenyi István Gimnázium és Művészeti Szakgimnáziumban 2025. május 6-án (Fotó: MTI/Mészáros János)