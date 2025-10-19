Egy átlagos keresetű háromgyermekes anya több mint százezer forintot spórol az szja-mentességgel – mondta az államtitkár

A Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) családokért felelős államtitkára a kormány Facebook-oldalán válaszolta meg a háromgyermekes édesanyák szja-mentességével kapcsolatban felmerülő legfontosabb és leggyakoribb kérdéseket. Videójában Koncz Zsófia egyebek között kiemelte, hogy egy átlagos keresetű háromgyermekes édesanya fizetésével számolva az érintett család akár havi 109 ezer forintot is megtakaríthat.

Az államtitkár emlékeztetett, hogy a kormány október elsejével vezette be a háromgyermekes édesanyák személyi-jövedelemadó (szja) mentességét.

Koncz Zsófia elmondta, hogy

egy átlagkeresetű édesanya fizetésével számolva akár havi 109 ezer forint is maradhat az érintett családoknál, egyúttal ismertette, hogy az szja-mentesség igénybe vétele nem automatikus, ha az érintett édesanya azt szeretné, hogy már a soron következő fizetéséből is érvényesíteni tudja az szja-mentességét, akkor érdemes módosítania az adóelőleg nyilatkozatát. Ezt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján, vagy a munkáltatónál is lehet jelezni

– fűzte hozzá.

Az államtitkár közölte, hogy a nyilatkozat bármikor megtehető, legkésőbb a jövő májusi éves bevallásnál, ez esetben egy összegben visszamenőleg megkapja az érintett édesanya a korábban levont szja-t.

Hangsúlyozta, hogy az októbertől bevezetett intézkedéssel az érintett édesanyák soha többet nem fizetnek szja-t és ez korhoz kötve sincsen,

mindenki jogosult rá, aki valaha három gyermeknek adott életet és minden munkából származó jövedelemre érvényes, függetlenül annak nagyságától.

Koncz Zsófia elmondta, hogy a kormány a háromgyermekes édesanyák adómentességének biztosítása után sem áll meg, azt januártól követi a kétgyermekes anyák szja-mentessége, amelyet négy év alatt terjesztenek ki valamennyiükre.

Ennek első lépéseként 2026. év elejétől a 40 év alatti, mintegy félmillió kétgyermekes anya, 2029-re pedig valamennyi kétgyermekes magyar édesanya szja-mentessé válik.

A családokért felelős államtitkár kiemelte, hogy sok esetben érdemes a családi adókedvezményt az édesapáknak igénybe venniük, ez rájuk bármikor átruházható, ennek kapcsán Koncz Zsófia emlékeztetett, hogy ez a jövő évtől kezdve, három gyermek esetén éves szinten további közel 200 ezer forint megtakarítást jelent a családok számára.

A KIM családokért felelős államtitkára videója végén arra hívta fel a figyelmet, hogy a kormány családokat érintő intézkedéseiről további tájékoztatást a csaladiadocsokkentes.hu és csalad.hu internetes oldalakon lehet találni.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)