Egy átlagos keresetű háromgyermekes anya több mint százezer forintot spórol az szja-mentességgel – mondta az államtitkár

Az államtitkár emlékeztetett, hogy a kormány október elsejével vezette be a háromgyermekes édesanyák személyi-jövedelemadó (szja) mentességét.
Kapcsolódó tartalom
Koncz Zsófia elmondta, hogy
egy átlagkeresetű édesanya fizetésével számolva akár havi 109 ezer forint is maradhat az érintett családoknál, egyúttal ismertette, hogy az szja-mentesség igénybe vétele nem automatikus, ha az érintett édesanya azt szeretné, hogy már a soron következő fizetéséből is érvényesíteni tudja az szja-mentességét, akkor érdemes módosítania az adóelőleg nyilatkozatát. Ezt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján, vagy a munkáltatónál is lehet jelezni
– fűzte hozzá.
Az államtitkár közölte, hogy a nyilatkozat bármikor megtehető, legkésőbb a jövő májusi éves bevallásnál, ez esetben egy összegben visszamenőleg megkapja az érintett édesanya a korábban levont szja-t.
Hangsúlyozta, hogy az októbertől bevezetett intézkedéssel az érintett édesanyák soha többet nem fizetnek szja-t és ez korhoz kötve sincsen,
mindenki jogosult rá, aki valaha három gyermeknek adott életet és minden munkából származó jövedelemre érvényes, függetlenül annak nagyságától.
Koncz Zsófia elmondta, hogy a kormány a háromgyermekes édesanyák adómentességének biztosítása után sem áll meg, azt januártól követi a kétgyermekes anyák szja-mentessége, amelyet négy év alatt terjesztenek ki valamennyiükre.
Kapcsolódó tartalom
Ennek első lépéseként 2026. év elejétől a 40 év alatti, mintegy félmillió kétgyermekes anya, 2029-re pedig valamennyi kétgyermekes magyar édesanya szja-mentessé válik.
A családokért felelős államtitkár kiemelte, hogy sok esetben érdemes a családi adókedvezményt az édesapáknak igénybe venniük, ez rájuk bármikor átruházható, ennek kapcsán Koncz Zsófia emlékeztetett, hogy ez a jövő évtől kezdve, három gyermek esetén éves szinten további közel 200 ezer forint megtakarítást jelent a családok számára.
Kapcsolódó tartalom
A KIM családokért felelős államtitkára videója végén arra hívta fel a figyelmet, hogy a kormány családokat érintő intézkedéseiről további tájékoztatást a csaladiadocsokkentes.hu és csalad.hu internetes oldalakon lehet találni.
Korhoz van kötve? Mit kell tenni, hogy megkapjam? Önben is felmerültek ezek a kérdések a 3 gyermekes anyák szja-mentességével kapcsolatban? Koncz Zsófia most megválaszolja a leggyakrabban felmerülő kérdéseket.
Közzétette: Magyarország Kormánya – 2025. október 19., vasárnap
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)