Miért éppen Budapest? Mert mi maradtunk egyedül Európában a béke útján – jelentette ki Orbán Viktor

Szerző: hirado.hu
Forrás: Facebook
2025.10.18. 07:45

| Szerző: hirado.hu
Azért lett Magyarország a helyszíne az amerikai és az orosz elnök találkozójának, mert mi maradtunk egyedül Európában a béke útján, évek óta következetesen és kitartóan állunk a béke ügye mellett – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök szombat reggel a közösségi oldalán. A kormányfő a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében világossá tette: Magyarország ma az az ország Európában, ahol komoly esélye van annak, hogy egy amerikai–orosz tárgyalás végül elvezet a békéhez.

Orbán Viktor miniszterelnök szombaton reggel a Facebook-oldalán azt írta: péntek óta sokan kérdezik és találgatnak szerte a világban: miért éppen Budapest, miért lett Magyarország a helyszíne az amerikai és az orosz elnök találkozójának. A kormányfő szerint a válasz egyszerű:

mi maradtunk egyedül Európában a béke útján. Mi soha nem oktattunk ki senkit. Akkor sem, ha kormányon volt, vagy éppen ellenzékben. Mi soha nem zártuk le a tárgyalási csatornákat. Úgy nehéz meggyőzni bárkit, bármiről, ha nem állunk szóba vele.

És a legfontosabb:

mi évek óta következetesen és kitartóan állunk a béke ügye mellett. Konfrontáció helyett együttműködés, megbélyegzés helyett kölcsönös tisztelet. Ez a béke útja

– fűzte hozzá a miniszterelnök.

Magyarország ma az az ország Európában, ahol komoly esélye van annak, hogy egy amerikai-orosz tárgyalás végül elvezet a békéhez és ahol talán még az európai szempontok is érvényesülhetnek. Brüsszel ugyan elszigetelte magát, de mi tárgyalunk tovább” – írta Orbán Viktor.

Egy szempontból biztosan történelmi esemény lesz a budapesti békecsúcs: Vlagyimir Putyin évek után tér vissza az Európai Unióba

Amennyiben valóban megvalósul a budapesti békecsúcs a következő hetekben, az abból a szempontból is rendkívüli esemény lehet, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök hosszú évek után először térhet vissza egy uniós országba. Az orosz elnök ugyanakkor valószínűleg egy kis kerülőúttal érkezhet majd Budapestre, hogy elkerülje a velük szemben ellenségesebb uniós országok légterét.

