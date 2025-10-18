Műsorújság
Kiderült: a Tisza Párt nemcsak az szja-t emelné, hanem a nyugdíjakra is kivetne akár 20 százalékos adót – figyelmeztetett Zsigó Róbert

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.10.18. 13:18

| Szerző: hirado.hu
A héten kiderült, hogy a Tisza Párt, kormányra kerülése esetén akár 20 százalékos adót is kivetne a nyugdíjakra – hívta fel a figyelmet a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára a Facebookra szombaton feltöltött videónyilatkozatában.

Zsigó Róbert szerint ezt a „Tisza Párt szakértője” mondta el. Eszerint a „Tisza-adó” egy átlagnyugdíj esetében évi 590 ezer forintos veszteséget jelentene.

A politikus hangsúlyozta: kiderült, hogy

a Tisza Párt nemcsak a dolgozók fizetését adóztatnánk meg 22 vagy 33 százalékos személyi jövedelem-adóval, hanem a nyugdíjakat is megadóztatnák.

„Épp, ahogy Brüsszel elvárja tőlük: adóemelések, megszorítások, hogy legyen miből finanszírozni a háborút!” – fogalmazott.

Szerinte a 20 százalékos nyugdíjadó azt jelenti, hogy átlagosan havi közel 50 ezer forint adót szedne be a nyugdíjasoktól a Tisza Párt, ami egy 246 ezer forintos átlagnyugdíjnál évi 590 ezer forint veszteséget jelentene. Továbbá a rezsicsökkentést is el akarják venni a nyugdíjasoktól – fűzte hozzá.

„Ez felháborító és elfogadhatatlan! Ezt nem szabad hagyni! A kormánypártok a nyugdíjasok mellett állnak. Nem csökkenteni, hanem emelni kell a nyugdíjakat és így is teszünk minden évben. Novemberben érkezik a nyugdíjkiegészítés, januárban a nyugdíjemelés, februárban pedig a 13. havi nyugdíj”

– zárta nyilatkozatát az államtitkár.

Havi 49 ezer forint adót szedne be a nyugdíjasoktól a Tisza!

Közzétette: Zsigó Róbert – 2025. október 18., szombat

 

Orbán Viktor: a 13. havi nyugdíj igazságos, a logikájára felfűzve lehet bevezetni a 14. havi juttatást

A 13. havi nyugdíj igazságos, a logikájára felfűzve lehet bevezetni a 14. havi juttatást – hangsúlyozta a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában pénteken reggel Orbán Viktor miniszterelnök, kijelentve, „a 14. havi nyugdíjat napirenden tartjuk”. A kormányfő egy esetleges nyugdíjreform ellen szólt, mondván, rendkívül kockázatos hozzányúlni a szolgálati időt és a befizetéseket alapul vevő szisztémához, mert egyes csoportok úgy fogják érezni, hogy velük szemben nem méltányos a kívülről érkező beavatkozás.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)

