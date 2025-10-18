Kiderült: a Tisza Párt nemcsak az szja-t emelné, hanem a nyugdíjakra is kivetne akár 20 százalékos adót – figyelmeztetett Zsigó Róbert

Zsigó Róbert szerint ezt a „Tisza Párt szakértője” mondta el. Eszerint a „Tisza-adó” egy átlagnyugdíj esetében évi 590 ezer forintos veszteséget jelentene.
A politikus hangsúlyozta: kiderült, hogy
a Tisza Párt nemcsak a dolgozók fizetését adóztatnánk meg 22 vagy 33 százalékos személyi jövedelem-adóval, hanem a nyugdíjakat is megadóztatnák.
„Épp, ahogy Brüsszel elvárja tőlük: adóemelések, megszorítások, hogy legyen miből finanszírozni a háborút!” – fogalmazott.
Szerinte a 20 százalékos nyugdíjadó azt jelenti, hogy átlagosan havi közel 50 ezer forint adót szedne be a nyugdíjasoktól a Tisza Párt, ami egy 246 ezer forintos átlagnyugdíjnál évi 590 ezer forint veszteséget jelentene. Továbbá a rezsicsökkentést is el akarják venni a nyugdíjasoktól – fűzte hozzá.
„Ez felháborító és elfogadhatatlan! Ezt nem szabad hagyni! A kormánypártok a nyugdíjasok mellett állnak. Nem csökkenteni, hanem emelni kell a nyugdíjakat és így is teszünk minden évben. Novemberben érkezik a nyugdíjkiegészítés, januárban a nyugdíjemelés, februárban pedig a 13. havi nyugdíj”
– zárta nyilatkozatát az államtitkár.
Havi 49 ezer forint adót szedne be a nyugdíjasoktól a Tisza!
Közzétette: Zsigó Róbert – 2025. október 18., szombat
