Igazi őszi időben lesz részünk a hétvége első napján

Igazi őszi idő várható szombaton borult éggel, majd szakadozó felhőzettel, akár még gyenge eső, zápor is előfordulhat.

A HungaroMet zrt-nek a met.hu oldalon elérhető időjárás-előrejelzése szerint szombat délelőtt szinte országszerte erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd a déli óráktól észak felől egyre nagyobb területen szakadozik, csökken a felhőzet, de a keleti és délnyugati országrészben még este is maradhatnak felhősebb területek.

Elsősorban az északkeleti tájakon fordulhat elő helyenként gyenge eső, futó zápor. Egyre többfelé megélénkül, helyenként olykor meg is erősödik az északnyugati szél.

Kora délután általában 12 és 18 celsius fok közötti hőmérsékleti értékre lehet számítani. Késő estére 2 és 9 fok közé hűl le a levegő.

A következő napokra érvényes előrejelzésben eleinte kisebb mértékű lehülésre, akár komolyabb hajnali fagyokra hívják fel a figyelmet, majd keddtől, szerdától kezdve egyre enyhébb időjárás valószínű, a jövő hét második felében már sokfelé lesz 20 celsius fok körül, vagy afelett a legmagasabb nappali hőmérséklet és az éjszakák is egyre enyhébbnek ígérkeznek.

Ezzel együtt várhatóan növekszik majd a csapadékhajlam, eső, zápor, sőt pénteken akár zivatar is lehet – olvasható ki a met.hu oldalon elérhető hosszabb távú prognózisból.

A HungaroMet.zrt. Facebook-oldalán elérhető videós előrejelzésből kiderül, hogy egy érintő hidegfront okozza az átmeneti lehülést.

Szombaton hidegfront érinti térségünket, emiatt átmenetileg visszább esik a hőmérséklet 📉, de keddtől ismét elkezdődik a melegedés. 📈

Kiemelt kép: Igazán őszies arcát mutatja az időjárás, októbernek megfelelően. A kép illusztráció. (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)