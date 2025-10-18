Budapesti békecsúcs: az amerikai titkosszolgálat és az orosz elnöki testőrség is segíti a TEK munkáját

A közlekedés teljesen megbénulhat a fővárosban a Putyin–Trump találkozó idején. Elképzelhető, hogy a légtérben vadászgépek biztosítják majd a védelmet, a tárgyalótermekben pedig zavaróberendezéseket használnak, hogy megakadályozzák a lehallgatást.

Teljes lezárásokra és közlekedési nehézségekre kell készülni a fővárosi lakosoknak – írja az Atv.hu.

A hirado.hu is beszámolt arról, hogy Donald Trump csütörtökön bejelentette, két héten belül Budapesten találkozik Vlagyimir Putyinnal az ukrajnai háború lezárásának előmozdítása érdekében. A csúcsot előkészítő tárgyalások hamarosan megkezdődnek. Az amerikai delegációt Marco Rubio, az orosz oldalt Szergej Lavrov vezeti majd a háttéregyeztetéseken. A helyszínről hivatalosan még nem döntöttek, de

a magyar kormány több budapesti helyszínt is előkészít, szóba került a Parlament épülete, a Pesti Vigadó és több szálloda is.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium jelezte, hazánk mindent megtesz a találkozó biztonságos és sikeres lebonyolításáért.

„Ez nem csupán egy fontos diplomáciai találkozó, hanem világtörténelmi esemény.

Magyarország számára óriási elismerés, hogy alkalmasnak tartják egy ilyen szintű egyeztetés megszervezésére” – mutatott rá Hajós István biztonsági szakértő, aki kiemelte, hogy a terrorelhárítás, a rendőrség, a katonaság és a kiberbiztonsági szakemberek összehangolt munkájára lesz szükség.

A magyar erőket az amerikai titkosszolgálat (Secret Service) és az orosz elnöki testőrség is kiegészíti, amelyek saját embereiket és technikai eszközeiket is hozzák.

„A védelmi intézkedéseknek teljes spektrumot kell lefedniük: a vízi útvonalaktól kezdve a légtéren és a földi közlekedési útvonalakon át egészen a földalatti hálózatokig. Emellett a kibertérben is fokozott figyelem szükséges, hiszen egy ilyen esemény célpont lehet hekkertámadások számára is. Nem tartom kizártnak, hogy a légtérben vadászgépek biztosítják majd a védelmet, a tárgyalótermekben pedig zavaróberendezéseket használnak, hogy megakadályozzák a lehallgatást” – magyarázta Hajós István.

A szakértő felidézte, hogy a magyar hatóságok az elmúlt években komoly tapasztalatot szereztek nagyszabású rendezvények biztosításában. Budapest adott már otthont NATO- és EU-csúcsoknak, és fogadta a pápát is.

A találkozó idején

a közlekedés teljesen megbénulhat, a belvárosban több főútvonalat teljesen lezárhatnak, a hidakat időszakosan kiüríthetik, a metróállomások egy része átmenetileg nem lesz elérhető.

„Ez elkerülhetetlen ár, amit egy ilyen horderejű esemény biztonságos lebonyolításáért fizetni kell” – mutatott rá a szakértő.

Még nem dőlt el, hogy a két elnök éjszakára is marad-e, amennyiben igen, a kijelölt szállodák környékén is teljes lezárásokra kell számítani.

A világ vezetői és a nemzetközi sajtó Budapestre figyel majd a következő hetekben. A találkozó hatással lehet az ukrajnai háború jövőjére, az Egyesült Államok és Oroszország viszonyára és Magyarország nemzetközi megítélésére.

