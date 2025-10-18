Botrány az ELTE-n: belefojtották a szót palesztinpárti provokátorok a neves izraeli professzorba

Palesztinpárti provokátorok miatt nem tudta megtartani előadását az ELTE BTK egyik tantermében Alexander Yakobson, a Jeruzsálemi Héber Egyetem történésze.

Október 16-án tartotta volna angol nyelvű előadását az ELTE BTK egyik tantermében Alexander Yakobson, a Jeruzsálemi Héber Egyetem történésze. A „Diverzitás és demokrácia az izraeli társadalomban” című háromrészes kurzusnak ez lett volna az első része – számolt be a a Szombat.org.

Egy szemtanú a lapnak elmondta, az előadásra mintegy húszan voltak kíváncsiak, köztük öt, palesztin kendőt viselő személy. Az ELTE Hebraisztika szak részéről Bíró Tamás köszöntötte a jelenlévőket, majd átadta a szót az izraeli professzornak, aki nem tudta megkezdeni előadását, mert

a palesztin kendős kisebbség hangoskodni kezdett.

Egy különösen agresszív lány angolul kiabálta, hogy nem engedi, hogy az egyetemen „politikai propagandát” folytassanak a „népirtás mellett”.

A professzor próbálta eszmecsere keretei közé terelni a hangoskodást, de nem járt eredménnyel. A szervezők pedig nem tudták távozásra bírni a rendbontókat, akikre a biztonsági őrök sem tudtak hatni. A szervezők ezután a dékáni hivatal iránymutatását kérték arról, hogy kérhetnek-e hatósági beavatkozást, ahonnan azt a választ kapták, hogy

ha saját hatáskörben nem tudják rendezni a helyzetet, akkor függesszék fel az előadást.

Ez is történt, így

a provokátorok elérték a céljukat.

Hírek szerint a kurzust ezután online fogják megtartani.

A történtekre Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai tanácsadója is reagált.

„Nem terveztem menni, de ha lesz legközelebb előadás, elmegyek. Az egyetemnek fel kell készülnie ezekre a helyzetekre, és segítenie kell az előadóknak, hogy ne az erőszak, hanem a tudományos szabadság győzzön. Kirekesztésnek nincs helye az egyetemen!” – hangsúlyozta Orbán Balázs a közösségi oldalán.

Kiemelt kép forrása: Alexander Yakobson blogja