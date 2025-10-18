Béke kell, ezért van szükség a brüsszeli háborús tervek elleni aláírásgyűjtésre – jelentette ki Vitályos Eszter

A körzet fideszes országgyűlési képviselője hangsúlyozta:
az látható, hogy Brüsszel háborúra készül, vagyis Európát háborúba akarják vinni Oroszország ellen. A Fidesznek viszont a háború kezdete óta az az álláspontonja, hogy békére van szükség, tárgyalóasztalhoz kell ülni, mert a harctéren nem lehet békét teremteni.
A politikus szerint mindenki számára világossá kell válnia, hogy amíg a háború tart, addig Európa gazdasági fellendülése várat magára. Ebben a helyzetben pedig minden magyarnak is az az érdeke, hogy békében, biztonságban és jó anyagi körülmények között éljen; ezt blokkolja a háború.
Ezért a Fidesz a brüsszeli háborús tervek ellen kíván kiállni az aláírásgyűjtéssel
– tette hozzá.
Közlése szerint a következő hetekben minden nagyvárosba és a kisebb falvakba is el fognak jutni, és akár személyesen is fel fogják keresni a polgárokat, annak érdekében, hogy minél többen csatlakozzanak az aláírásgyűjtéshez.
A továbbiakban emlékeztetett arra: csütörtökön látott napvilágot egy olyan, az európai vezetők által fémjelzett felkészülési terv, amely további forrásokat kíván Ukrajna és a háború finanszírozására fordítani. A következő hétéves uniós költségvetésből például 800 milliárd eurót akarnak a hadiiparra és a háborúra fordítani, ami hátráltatja Európa fejlődését.
Kapcsolódó tartalom
Az is tudható már, hogy az EU vezetőinek törekvése szerint Ukrajna gyorsított eljárás keretében csatlakozhatna az Európai Unióhoz, és Brüsszel Ukrajna újjáépítésének költségeit is a tagállamokra szeretné hárítani – sorolta.
Ellen kell állni annak a brüsszeli tervnek is, amely Magyarországot leválasztaná az olcsó orosz energiáról, mert annak megmaradása számunkra létkérdés
– mondta Vitályos Eszter.
Kiemelt kép: Vitályos Eszter kormányszóvivő, a szentendrei térség fideszes országgyűlési képviselője (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)