Újabb korrupciógyanús ügy a fővárosban, nyilvános a Budapest Brand átvilágításáról szóló jelentés

Több részlet is kiderült a Budapest Brand átvilágítását tartalmazó jelentésből, amely a jövő héten kerül a Fővárosi közgyűlés asztalára. A vizsgálat indokolatlan luxuskiadásokat tárt fel, valamint kiderítette, hogy a Budapest tulajdonában lévő cég 2024-es pénzügyi beszámolóját úgy fogadta el a főpolgármester, hogy az nem felelt meg a számviteli törvény előírásainak.

Lezárult az a belső vizsgálat, amely a Karácsony Gergely főpolgármester alá tartozó Budapest Brand pénzügyi helyzetét és gazdálkodását tekintette át. A Fővárosi Közgyűlés tagjaiból álló ellenőrző testület nem csak azt tárta fel, hogy a vállalkozásnál éveken keresztül pazarlás zajlott, de arra is rájött a grémium, hogy Karácsony Gergely főpolgármester mindezt még soktízmilliós prémiummal honorálta is. Arra is fény derült, hogy a milliós jövedelmű vezérigazgató, valamint a két helyettese a fizetésükön felül további százezer forintos, úgynevezett rezsitámogatást is hazavihettek, mint afféle béren kívüli juttatás.

A frissen elkészült jelentésben olvasható: annak ellenére, hogy a Budapest Brand üzleti terve egyetlen esztendőben sem teljesült maradéktalanul, Karácsony Gergely jóvoltából a cégvezetők mégis gigantikus összegű év végi prémiumot vihettek haza. Mindezt egy olyan trükkel papírozták le, hogy a megoldandó prémiumfeladatokat a főpolgármester utólag, az év vége előtt néhány nappal, visszamenőlegesen határozta meg. A feladatokat tehát úgy és akkor jelölték ki, amikor a valóságban azok már rég teljesültek. A célfeladat e trükknek köszönhetően sosem csorbult, hanem évről évre teljesült. A bizottsági vizsgálat egyébként ezt a gyakorlatot a munka törvénykönyvével szembenállónak tartotta, és ennek hangot is adott a jelentésben.

Ami pedig a kifizetett prémiumokat illeti,

a főpolgármester által aláírt engedély alapján a cégvezetőknek 2020 és 2024 között több mint ötvenmillió forintot fizettek ki.

Lapértesülések szerint Faix Csaba vezérigazgatónak eddig 23 280 000 forintot fizettek ki, de még további 9 600 000 forint engedélyezve van, Bakó Ágnes vezérigazgató-helyettes 21 470 400 forintot kapott eddig készhez, de neki is megállapítottak még további 8.640.000 forintot. A másik vezérigazgató-helyettes, Kovács Gábor sem panaszkodhat: ő 5.760.000 forintot kapott.

A jelentés arra is rámutatott, hogy az állandóan a csődközeli helyzetét emlegető főváros cége fényűző módon gazdálkodott. Erre kiváló példának mondható, hogy a cégvezetők úgy parkolhattak havi negyedmillióért a szomszédos utcában lévő luxusszálloda fedett garázsában, hogy valójában ingyen is használhatták volna a városháza parkolóját.

A jelentésben továbbá az is olvasható, hogy az ellenőrző bizottság a fővárosi tulajdonú társaságnál rendszerszintű problémákat azonosított, továbbá arra is rámutatott, hogy a vezetői kinevezések politikai lojalitáson alapulnak, s nem a szakmai alkalmasságon.

Szentkirályi Alexandra, a közgyűlés Fidesz-KDNP frakcióvezetője a közösségi médián keresztül jelezte: követeli, hogy Karácsony Gergely azonnal tegyen feljelentést. Mint fogalmazott: „hullanak a csontvázak a szekrényből, és egy fővárosi korrupciós háló látszik felsejleni. Kifizettek több tízmillió forint prémiumot és emellé százezer forintnyi rezsitámogatást, havi 250 ezret elszórtak parkolással cégvezetőknek a városházával szomszédos luxusszállodában. Betűnként egymillió forintos díszletek, sok millióért soha meg nem rendezett színházi előadások, a lista nagyon hosszú. Így szivattyúzták ki a budapestiek pénzét. Követeljük, hogy a főpolgármester haladéktalanul tegyen büntetőfeljelentést, ha ezt nem teszi meg, az azt jelenti, hogy van valami takargatnivalója. Továbbá rendelje el minden fővárosi cég átvilágítását és ne akadályozza tovább a fővárosi átvilágítási szakértő munkáját. Elég a fővárosi mutyikból, mi mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy kiderüljön a teljes igazság” – olvasható Szentkirályi Alexandra bejegyzésében.

Hasonló véleményen van Vitézy Dávid is, aki ugyancsak a közösségi médiafelületén keresztül fejtette ki a gondolatát. Eszerint: „339, 355, 331 és 312 – ezek nem új buszjáratok, hanem azt jelzik, hogy az előző ciklusban hány nap telt el a 365 napból, mire Karácsony Gergely meghatározta a Budapest Brand vezetői esetében, hogy az adott évben milyen feltételeknek kell teljesülniük a prémium kifizetéséhez. Tehát, az adott évre szóló prémiumokat tipikusan november végén vagy decemberben tűzte ki – és láss csodát: teljesültek! Összesen 65 millió forint prémiumot kaptak így a Budapest Brand vezetői, szabálytalanul, Karácsony Gergely személyees döntései révén – ne feledjük, a BKK és a BKV vezetői kapcsán a főpolgármester ugyanezt a gyakorlatot folytatta, ott ezt az Állami Számvevőszék is kifogásolta nemrég”.

Vitézy Dávid szerint az év végén meghatározott prémiumfeltételek nem az ösztönzésről, hanem a cégvezetők kifizetéseinek utólagos lepapírozásáról szólt, és mindez a „színlelt jogügylet révén súlyos szabálytalanság gyanúját is felvetheti”. „A Budapest Brand persze ezt meg is hálálta: a kampányban közpénzből, teljes alázattal támogatta Karácsony Gergely kampányát” – olvasható Vitézy Dávid Facebook-bejegyzésében.

Latorcai Csaba időközben felkérte Domokos László átvilágítási szakértőt, hogy terjessze ki a vizsgálatát a Budapest Brand működésére is. A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára mindezt a Facebook-oldalára feltöltött videójában jelentette be.

Latorcai Csaba azt mondta, hogy az elmúlt napokban „riasztó és felháborító” hírek érkeztek a Budapest Brand működésével kapcsolatban: luxusautók, parkolási botrány, visszadátumozott szerződések, utólag megállapított prémiumok. Talán most már érthetjük, hogy az elmúlt időszakban a fővárosi önkormányzat miért tartotta vissza a cégei működésével kapcsolatos adatkéréseket – tette hozzá.

Az államtitkár közölte: „ezért felkértem Domokos László átvilágítási szakértőt, hogy terjessze ki a vizsgálatát a Budapest Brand működésére is, és Karácsony Gergelynek is felelnie kell arra, hogy ki engedte mindezt? Hova tűnt és hogyan tűnt el a közpénz a Budapest Brandből?” „Ezek nem maradhatnak következmények nélkül. Az igazságot ki kell mondani, és vállalni kell a felelősséget” – zárta videóját Latorcai Csaba.

Kiemelt kép: Karácsony Gergely fõpolgármester (MTI/Kovács Tamás)