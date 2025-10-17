Új parkolási megoldásokat vezettek be Budapesten, a Corvin-negyednél ételfutár-parkolók és félórás helyek is megjelentek

Új parkolási megoldásokat vezettek be a főváros több kerületében: a Corvin-negyednél félórás várakozóhelyek és ételfutár-parkolók, Újpesten K+R hely létesült – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) pénteken az MTI-vel.

A közlemény alapján a Corvin-negyedben és Újpesten a BKK a GRETA-projekt részeként létrehozta az első rövid idejű, legfeljebb félórás parkolóhelyeket, amelyek kifejezetten a gyors ügyintézést szolgálják.

A VIII. kerületben több új rakodóhelyet alakítottak ki, a kerékpáros ételfutárok számára külön várakozóhelyeket jelöltek ki, emellett a Corvin sétány hivatalosan is gyalogos-kerékpáros övezetté vált, ezzel egy időben Észak-Pesten is megjelentek a projekt elemei a IV. kerület több pontján.

A projekt 2026 márciusáig tart, és az a célja, hogy Budapest közterei mindenki számára rendezettebbek és biztonságosabbak legyenek – áll a közleményben.

Kiemelt kép: Ételfutár várakozik motorkerékpáron Budapest II. kerületében (Fotó: MTVA/Bizományosi: Lapis Renáta)