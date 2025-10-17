Tovább gyorsult a bérnövekedés Magyarországon: a KSH szerint az átlagkereset 8,7 százalékkal nőtt egy év alatt

2025 augusztusában a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 683 300, a nettó átlagkereset 472 600 forint volt. A bruttó átlagkereset 8,7 százalékkal, a nettó átlagkereset 9,2, a reálkereset pedig 4,7 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit – jelentette pénteken a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

A nettó átlagkereset emelkedése a 2025. július 1-jétől bevezetett magasabb összegű családi adókedvezmény miatt haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését.

A bruttó kereset mediánértéke 563 400, a nettó kereset mediánértéke 394 300 forintot ért el, 8,9, illetve 10,0 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszakit.

Augusztusban a rendszeres – prémium, jutalom, egyhavi különjuttatás nélküli – bruttó átlagkereset 654 700 forint volt, ami 8,1 százalékkal több, mint az előző év azonos időszakában. A rendszeres bruttó átlagkereset a vállalkozásoknál 650 200, a költségvetésben 661 600, a nonprofit szektorban 678 200 forintot tett ki, 7,5 és 10,2 százalékkal, illetve 8,2 százalékkal nőtt egy év alatt.

A reálkereset 4,7 százalékkal emelkedett a fogyasztói árak előző év azonos időszakához mért, 4,3 százalékos növekedése mellett.

A bruttó mediánkereset 563 400 forint volt, 8,9 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit. A nettó kereset mediánértéke 394 300 forintot ért el, 10,0 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszakit.

Január-augusztusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 691 700 forint, a nettó átlagkeresete 476 100 forint volt.

A bruttó és a nettó átlagkereset egyaránt 9,1 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakának értékét.

Czomba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára szerint Augusztusban a reálkeresetek éves alapon 4,7 százalékkal emelkedtek, vagyis már 2 éve folyamatosan nő a fizetések vásárlóereje. A kormány intézkedéseinek köszönhetően 2010-hez képest 1 millióval bővült a foglalkoztatottak száma, miközben az átlagbér több mint háromszorosára, a minimálbér pedig négyszeresére nőtt

Hangsúlyozta: a szuverén magyar út a munkaalapú társadalomra, a családtámogatásokra, az otthonteremtésre, a vállalkozások támogatására és az ezeket segítő alacsony adókra épül.

A másik út a Tisza Párt kiszivárgott terve: a Tisza – Brüsszel utasítására -, a magyar családok és a hazai kkv-k pénzét egyaránt elvenné, hogy azzal Ukrajnát és a multinacionális cégeket támogassa. Brutális többkulcsos jövedelemadóemelést vezetnének be, így egy átlagos munkavállaló zsebéből éves szinten 242 ezer forintot vennének ki, ráadásul a vállalkozások társasági adóját is megemelnék, ami bércsökkenést, valamint elbocsátásokat eredményezne.

Ezzel szemben a kormány elkötelezett a családok anyagi biztonságának további erősítése mellett, ezért Európa legnagyobb adócsökkentési programját hajtjuk végre. 2025 júliusától adómentes lett a csed, a gyed és az örökebfogadói díj, október 1-től pedig teljes személyi jövedelemadó-mentességben részesülnek a háromgyermekes anyák – emlékeztetett.

Kiemelte: a kormány azonban itt nem áll meg, a Tisza tervével ellentétben mi nem elvesszük a magyar családok pénzét, hanem támogatjuk őket, ezért 2026 januárjától érkezik a 30 év alatti anyák és a 40 év alatti kétgyermekes anyák szja-mentessége, valamint két lépcsőben megduplázzuk a családi adókedvezményt is.

A kormány nem a profithajhász multik, hanem a magyar emberek pártján áll, ezért minden eszközével fellép az indokolatlan áremelésekkel szemben.

A családok és a nyugdíjasok védelme érdekében a kormány november 30-ig meghosszabbította az árréscsökkentést, valamint önkéntes árkorlátozást harcolt ki a bankok, a biztosítótársaságok, a telekommunikációs cégek, valamint a gyógyszeripari szereplők esetében. A kormány a szépkorúak támogatására is kiemelt figyelmet fordít: október 15-ig minden magyar nyugdíjas számára kipostáztuk a 30 ezer forintos élelmiszer utalványt, ezáltal is hozzájárulva, hogy egyre több pénz maradjon a nyugdíjasok és a családok zsebében – sorolta az államtitkár.

