Orbán Viktor: Magyarország végig a béke mellett állt ki, Budapest az egyetlen hely, ahol Trump–Putyin-békecsúcsot lehet tartani

Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában ad interjút.

A miniszterelnöki interjút itt hallgathatja:

Orbán Viktor az interjúban elmondta, beszélt tegnap este Donald trump amerikai elnökkel telefonon. Hozzátette, Putyin orosz elnök ma reggel, ma délelőtt során fog majd beszélni. Arra a kérdésre, hogy miért Budapesten találkozik a két elnök azt válaszolta, „nem is nagyon volt más lehetőség, ha belegondolunk”. „Európában zajlik háború, ránéztek a térképre és megnézték a vezetőket, és hamar kiviláglik, hogy Budapest lényegében az egyetlen hely ma Európában, ahol egy ilyen találkozót meg lehet tartani” – fogalmazott.

Kifejtette, először is azért, mert Magyarország szinte az egyetlen békepárti ország. Mi vagyunk az egyetlen ország, amely konzekvensen, végig nyíltan és hangosan, sőt cselekvő módon a béke mellett állt. Ez így volt a migráció ügyében is. A miniszterelnök szerint előny az is, hogy nagyon régóta van hivatalban, és mindenkit ismer, és Őt is ismeri mindenki. Mindig is lojális partnerek voltunk, a barátaink mellett mindig kitartottunk.

Az orosz elnökkel Trump sikeres megbeszélést folytatott tegnap, az amerikai és az orosz külügyminiszter a nyitva álló kérdéseket próbálja rendezni, és akkor egy hétre rá már találkozhatnak Budapesten. Orbán Viktor szerint a legfontosabb, hogy ne tévesszünk ütemet. Ez a tárgyalás nem rólunk szól, de az egy politikai teljesítmény, hogy Budapest ma alkalmas egy békecsúcs megtartására, de a dolog a békéről szól. „A politikában sok tudás számít, de a legfontosabb az állhatatosság és az alázat” – jelentette ki a miniszterelnök.

