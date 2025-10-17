Orbán Viktor: Magyarország sohasem adott fel semmilyen barátságot taktikai előnyökért

Nem is nagyon volt más lehetőség, mint hogy Budapesten tartsák az amerikai-orosz találkozót – mondta a miniszterelnök pénteken a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. Orbán Viktor szólt arról is, hogy a nap folyamán beszélni fog Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is.

A kormányfő azt mondta, Budapest ma az egyetlen hely Európában, ahol egy ilyen találkozót meg lehet tartani. Kifejtette, Magyarország szinte az egyetlen békepárti ország: három éve konzekvensen, nyíltan, hangosan és cselekvő módon a béke mellett áll.

Ráadásul itt van az az előny is, hogy a magyar miniszterelnök régóta van hivatalban, mindenkit ismer, őt is mindenki ismeri – közölte, úgy folytatva,

Magyarország mindig is lojális partner volt, a barátai mellett mindig kitartott, sohasem adott fel semmilyen barátságot taktikai előnyökért.

Ha egy biztos helyet kerestek a béke szempontjából és a dolgok technikailag is rendben lesznek, nem fogja őket politikai meglepetés érni, tehát egy kiszámítható közeget kerestek, akkor Budapest egy logikus választásnak tűnik – fogalmazott.

Kiemelt kép: A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a mandiner.hu hírportálnak a Karmelita kolostorban 2025. október 15-én (Fotó: Főosztály/Fischer Zoltán)