Menczer Tamás reagált Magyar Péter kijelentésére: A „kólásdoboz” jobb, mint az agyhalott idióta

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója, Menczer Tamás legújabb Facebook-bejegyzésében reagált arra, hogy Magyar Péter a jelöltjeit „kólásdoboznak” nevezte.

Menczer bejegyzése szerint most az váltotta ki a felháborodást, hogy Magyar Péter „kólásdoboznak” nevezte saját jelöltjeit. Menczer ezt azonban nem sértésként, hanem „kedvességként” értelmezte, célozva a Tisza Párt vezetőjének stílusára:

„Ez egy félreértés, ez kedvesség tőle. Ő agyhalott idiótának szokta nevezni a jelöltjeit.”

A Fidesz politikusa hozzátette, hogy szerinte a Tisza Párt jelenleg még jelöltekkel sem rendelkezik: „De nincs jelölt, még kólásdoboz sincs, hiszen a kutya se akarja adni a nevét a Tisza Párt botrányaihoz.”