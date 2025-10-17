Műsorújság
HU
EN
RO
#Röszke 10 #Harcosok klubja #orosz–ukrán háború

Menczer Tamás reagált Magyar Péter kijelentésére: A „kólásdoboz” jobb, mint az agyhalott idióta

Szerző: hirado.hu
2025.10.17. 08:47

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója, Menczer Tamás legújabb Facebook-bejegyzésében reagált arra, hogy Magyar Péter a jelöltjeit „kólásdoboznak” nevezte.

Menczer bejegyzése szerint most az váltotta ki a felháborodást, hogy Magyar Péter „kólásdoboznak” nevezte saját jelöltjeit. Menczer ezt azonban nem sértésként, hanem „kedvességként” értelmezte, célozva a Tisza Párt vezetőjének stílusára:

„Ez egy félreértés, ez kedvesség tőle. Ő agyhalott idiótának szokta nevezni a jelöltjeit.”

A Fidesz politikusa hozzátette, hogy szerinte a Tisza Párt jelenleg még jelöltekkel sem rendelkezik: „De nincs jelölt, még kólásdoboz sincs, hiszen a kutya se akarja adni a nevét a Tisza Párt botrányaihoz.”

A kólásdoboz jobb, mint az agyhalott idióta.😁😉

Közzétette: Menczer Tamás – 2025. október 16., csütörtök

Kapcsolódó tartalom

Kiemelt kép forrása: hirado.hu/Horváth Péter Gyula

Tisza Párt Magyar PéterMenczer Tamás Fidesz–KDNP

Ajánljuk még

 