Megkezdődött a Balaton kotrása

Kormányhatározat alapján, amely megjelent a Magyar Közlöny 90. számában, határidőben megkezdődött a Balaton vízminőségének javításához szükséges azonnali beavatkozás, a kotrási munkák folyamatban vannak – közölte a Balatoni Szövetség elnöke.

Pali Róbert a szövetség közösségi oldalán közölte, hogy jelenleg is két kotrógép dolgozik a tómeder üledékeltávolításán, és az eddig kitakarított iszapcsapda után új iszapcsapda kialakítása zajlik. A kormányhatározatba foglalt középtávú beavatkozásokról folynak az előkészítő megbeszélések, tárgyalások – tette hozzá.

A kormány a Balaton vízminőségének javítása érdekében hozott rendelete többek közt az alábbiakat tartalmazza: a Balaton mint természeti erőforrás helyzetét a tó környezeti-ökológiai állapota határozza meg, amelybe a tó vízmennyisége, vízszintje, vízminősége és élővilága egyaránt beletartozik; lehetőség szerint a kormány biztosítja a szükséges forrásokat az azonnali, illetve a középtávú (Balaton ütemezett vízminőség-védelmi kotrása és nádgazdálkodás fejlesztése, Kis-Balaton vízvédelmi rendszer fejlesztése, Balaton déli parti kisvízfolyások vízminőség-javítása és védőképességének növelése, Balatoni önkormányzati strand kotrási program) beavatkozásokra, és ennek érdekében a Nemzetgazdasági és az Energiaügyi Minisztérium bevonásával biztosítja az 1 506 903 600 forintot a központi költségvetésből.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)