Kiterjedt családi drogüzletet göngyölítettek fel Zalában – Videó

Kiterjedt, tizenhárom tagú családi drogterjesztő hálózatot számoltak fel a zalai rendőrök – közölte a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság pénteken a police.hu oldalon.

A zalaegerszegi nyomozók még márciusban jutottak el két férfihez, akik dílerhálózatot építettek ki Zalában. A 60 éves gétyei férfi az előre bekevert és kiporciózott kábítószert értékesítette többek között egy 57 éves szentpéterúri társának.

A széles körű adatgyűjtés során eljutottak egy újabb üzlettárshoz, a 44 éves kisrécsei Dömötör Jenőhöz, aki ellen a Zalaegerszegi Járásbíróság

európai és nemzetközi elfogatóparancsot adott ki.

A férfi az ismeretségi körében kábítószer-kereskedő hálózatot működtetett.

A rendőrök felderítőmunkájának eredményeként kiderült, hogy Szentpéterúron is komplett családi drogüzletet vittek, amelyben mindenkinek megvolt a maga feladata.

A tiltott anyagot maguk keverték, adagolták, alufóliába vagy zsebkendőbe csomagolva árusították több tucat vásárlónak, a kábítószer egy része különösen veszélyes anyag volt, amit biofűként árultak.

A zalai nyomozók 12 terjesztőt fogtak el és hallgattak ki jelentős mennyiségű kábítószer-kereskedelem bűntette miatt. Közülük hat embert letartóztattak, három bűnügyi felügyelet alatt áll, hárman pedig szabadlábon védekezhetnek.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Mihádák Zoltán)