Kiterjedt családi drogüzletet göngyölítettek fel Zalában – Videó

A zalaegerszegi nyomozók még márciusban jutottak el két férfihez, akik dílerhálózatot építettek ki Zalában. A 60 éves gétyei férfi az előre bekevert és kiporciózott kábítószert értékesítette többek között egy 57 éves szentpéterúri társának.
A széles körű adatgyűjtés során eljutottak egy újabb üzlettárshoz, a 44 éves kisrécsei Dömötör Jenőhöz, aki ellen a Zalaegerszegi Járásbíróság
európai és nemzetközi elfogatóparancsot adott ki.
A férfi az ismeretségi körében kábítószer-kereskedő hálózatot működtetett.
A rendőrök felderítőmunkájának eredményeként kiderült, hogy Szentpéterúron is komplett családi drogüzletet vittek, amelyben mindenkinek megvolt a maga feladata.
A tiltott anyagot maguk keverték, adagolták, alufóliába vagy zsebkendőbe csomagolva árusították több tucat vásárlónak, a kábítószer egy része különösen veszélyes anyag volt, amit biofűként árultak.
A zalai nyomozók 12 terjesztőt fogtak el és hallgattak ki jelentős mennyiségű kábítószer-kereskedelem bűntette miatt. Közülük hat embert letartóztattak, három bűnügyi felügyelet alatt áll, hárman pedig szabadlábon védekezhetnek.
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Mihádák Zoltán)