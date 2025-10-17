Hivatalos: a TEK látja el a személyvédelmi feladatokat a tervezett budapesti békecsúcson

A belügyminiszter kijelölése alapján a Terrorelhárítási Központ (TEK) látja el a személyvédelmi feladatokat a tervezett budapesti békecsúcson részt vevő kiemelten védett személyek, Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke és Vlagyimir Putyin, az Oroszországi Föderáció elnöke vonatkozásában – közölte a szervezet pénteken az MTI-vel.

Közleményük szerint a nemzetközileg védett személyekkel kapcsolatos feladatokat Hajdu János rendőr altábornagy, a TEK főigazgatója irányítja. A TEK szakemberei megkezdték a felkészülést a nemzetközi protokolloknak megfelelően – a rendőrség, a különböző hazai biztonsági szervek bevonásával, valamint a külföldi partnerszolgálatokkal – gondoskodnak a védett személyek, valamint a delegációk biztonságáról – írták.

A hirado.hu elsők között számolt be arról, hogy Donald Trump csütörtök este bejelentette, hogy két héten belül Budapesten találkoznak Vlagyimir Putyinnal. Szijjártó Péter pénteki sajtótájékoztatóján hangsúlyozta,

Budapest kész biztosítani a feltételeket az egyeztetés sikeréhez.

„Mi itt Magyarországon, Budapesten készen állunk arra, hogy alkalmas feltételeket biztosítsunk ahhoz, hogy itt biztonságos és nyugodt körülmények között tudjon tárgyalni egymással az amerikai és az orosz elnök” – fogalmazott a külügyminiszter, aki azt is kiemelte, hogy Magyarország a világ egyik legbiztonságosabb országa.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök az ukrajnai rendezést szolgáló amerikai–orosz csúcstalálkozó helyszínén, az Elmendorf-Richardson katonai bázison, az alaszkai Anchorage-ben 2025. augusztus 15-én (Fotó: MTI/EPA/Szputnyik pool/Szergej Bobilev)