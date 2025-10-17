Folytatódik a hídmosás a fővárosban, a Margit és a Petőfi híd következik

A hétvégén két újabb dunai átkelő, a Margit és a Petőfi híd megtisztításával folytatódik az FKF szokásos őszi hídmosási programja – tájékoztatta a BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. pénteken az MTI-t.

Szombaton a Margit hidat, vasárnap pedig a Petőfi hidat tisztítják meg környezetkímélő tisztítószerrel, magasnyomású, vizes technológiával 6.30 és 15.30 óra között – tartalmazza a közlemény.

A társaság arra kéri a gépjárművezetőket és a kerékpárosokat, hogy a jelzett időszakban a munkaterület mellett körültekintően közlekedjenek – tették hozzá.

Kiemelt kép: A Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. munkatársa magasnyomású vízsugárral tisztítja a Margit hidat (Fotó: MTI/Mónus Márton)