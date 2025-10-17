Elítélte a DK gyónási titkot sértő javaslatát a magyar katolikus egyház

„Megdöbbenve értesültünk arról, hogy olyan törvényjavaslat született, amely a katolikus papoktól a gyónási titok megsértését követelné” – írja Facebookon közzétett közleményében a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia. A Demokratikus Koalíció (DK) törvényjavaslatot nyújtott be a gyónási titok eltörlésére kiskorúak elleni bűncselekmények esetén.

A közleményben hangsúlyozták, a javaslat „súlyosan ellenkezik a Magyar Köztársaság és az Apostoli Szentszék között 1990. február 9-én létrejött megállapodással, amely leszögezi, hogy hazánkban a Katolikus Egyház a Codex Iuris Canonici alapján működik”. Kifejtették, az egyházi törvénykönyv 983. kán. 1.§-a szigorúan megtiltja a gyóntatónak, hogy a gyónót bármi okból akárcsak részben is elárulja. Ugyanennek a törvénykönyvnek a jelenleg hatályos 1386. kán. 1.§-a elrendeli, hogy „az a gyóntató, aki a gyónási titkot közvetlenül megsérti, az Apostoli Szentszéknek fenntartott önmagától beálló kiközösítésbe esik”.

Az Apostoli Penitenciária újabban, tekintettel a gyónási titok elleni támadásokra, megújította és hangsúlyozta ezt a kötelességet, amelyet egyházunk papjai sokszor életük árán is megtartottak – írták.

„Sajnálattal tapasztaljuk, hogy a kiélezett választási kampány keretében rendkívül eldurvult a közbeszéd, sokszor alaptalan hangulatkeltés és rágalmazás is megjelenik” – olvasható a katolikus egyház közleményében.

„Hangsúlyozzuk papjaink, minden hívő ember és a társadalom felé, hogy nem vagyunk politikai szervezet, a kampányban nem kívánunk részt venni”

– emelték ki a közleményben.

„Küldetésünk a lelkek üdvösségének szolgálata”

– tették hozzá. „Feladatunk, hogy elkötelezetten fáradozzunk hazánk és népünk testi-lelki jólétéért és haladásáért, a családokért, a rászorulókért, az ifjúság neveléséért, az igazságosságért és a békéért” – zárta közleményét a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia.

Kiemelt kép: Az esztergomi bazilika (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)