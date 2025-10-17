Műsorújság
Elhunyt Egyed Zsolt korábbi jobbikos országgyűlési képviselő

hirado.hu
2025.10.17. 18:10

Egyed Zsolt jobbikos országgyűlési képviselőtársam ötvenegy évesen elhunyt – írta Sneider Tamás volt pártelnök Facebook-oldalán.

Kiemelte: „Életvidám, humoros bajtársunk volt, aki 150 parlamenti felszólalásban és rengeteg előterjesztésben állt ki a borsodi emberekért, az elesettekért, bajban lévőkért. Az állatvédelem sorsát is kezdettől fogva a szívén viselte. Isten nyugosztaljon Zsolt!”

Egyed Zsolt 2010. május 14-én lépett be az Országgyűlésbe, mandátuma 2018. május 7-ig tartott, így összesen két cikluson át volt országgyűlési képviselő. Az első ciklusban, 2010 és 2014 között a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei területi listáról választották be, míg 2014-től 2018-ig országos listáról szerzett mandátumot.

Parlamenti tevékenysége alatt több bizottság munkájában is részt vett: 2010 és 2014 között a foglalkoztatási és munkaügyi bizottság, 2014 és 2018 között pedig a mentelmi bizottság tagja volt.

Kiemelt kép: Egyed Zsolt (Fotó: Facebook/Sneider Tamás)

