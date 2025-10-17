Éjjel felhőtömbök érkeznek, de szombaton naposra fordul az idő

Éjszaka északnyugat felől felhőtömbök érkeznek, azonban szombaton a felhőtömbök tovább vonulnak délkelet felé, és egyre nagyobb területen fordul naposra az idő.

Pénteken folytatódik az általában gomolyfelhős idő. Éjszaka északnyugat felől felhőtömbök érkeznek, azonban a tartósan derült részeken átmeneti ködfoltok képződhetnek. Legfeljebb néhol fordulhat elő jelentéktelen csapadék. Szombaton a felhőtömbök tovább vonulnak délkelet felé, és egyre nagyobb területen fordul naposra az idő. A prognózis szerint gyenge eső, futó zápor helyenként – elsősorban az északkeleti tájakon – előfordulhat. Szombaton többfelé megélénkül, helyenként olykor meg is erősödik az északnyugati szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet a felhősebb tájakon többnyire 4 és 10, másutt általában mínusz 3 és plusz 4 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton általában 12 és 18 fok között várható, de a tartósabban felhős északkeleti tájakon ennél pár fokkal hűvösebb lehet a levegő.

Számottevő változás kontinensük időjárásában nem történt az elmúlt időszakhoz képest – továbbra is

Európa nagyobb részén anticiklonális hatások érvényesülnek: rétegfelhős és napos területek váltakoznak, és alapvetően száraz az idő.

A csapadékot hozó időjárási frontok tőlünk északra vonulnak, valamint egy sekély ciklon található a Földközi-tenger középső medencéjében, ahonnan esőről, záporról, zivatarról egyaránt érkezik jelentés.

Dél-Olaszországban és a Balkánon néhány helyen jelentős mennyiségű csapadék is előfordult.

A kontinens legmelegebb része az elmúlt napokhoz hasonlóan az Ibériai-félsziget, ahol többfelé még mindig nyáriasan meleg az idő,

helyenként 30 fok körüli maximumokkal.

A Kárpát-medence időjárására pénteken még a kiterjedt anticiklon lesz hatással, majd éjszaka észak felől hidegfront érkezik, emiatt szombatra a legtöbb helyen visszaesik a hőmérséklet, ugyanakkor számottevő csapadékra még mindig nincs kilátás.

