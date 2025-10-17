Real-PR 93.: Nőtt a Fidesz előnye, megtorpant a Tisza Párt

A Real-PR 93. közvélemény-kutatása alapján Magyar Péter pártjának változatlan támogatottsága (40 százalék) mellett a kormánypártok erősödtek a pártok versenyében, miközben a Mi Hazánk épp a bejutási küszöbön áll (5 százalék) október közepén. Más párt nem jutna az parlamentbe a kutatás szerint.

A felmérés alapján immár 9 százalékpontos a kormánypártok előnye a biztos szavazók körében. Ők azok a választópolgárok, akik részvételüket biztosra ígérnék egy most vasárnapi országgyűlési választáson, valamint megjelölték, melyik pártra szavaznának, vagy egyéb kérdésekre adott válaszaik alapján besorolásra kerültek egy adott párt szavazótáborába.

Az őszi politikai szezonkezdet egyértelmű nyertese a Fidesz-KDNP, amely növelni tudta előnyét.

A megtorpanni látszó Tisza Párthoz képest szeptemberről októberre, minthogy a kormánypártok két százalékpontos erősödése mellett stagnál Magyar Péter pártjának támogatottsága. Ezzel párhuzamosan a Mi Hazánk Mozgalom még mindig a bejutási küszöbön áll (5 százalék), a Demokratikus Koalíció viszont egyre távolodik tőle (2 százalék).

A Kétfarkú Kutyapárt népszerűsége tavaly november óta változatlan (3 százalék).

A Real-PR 93. a vidék közvélemény-kutatója, ezért mindig törekszik arra, hogy a magyar közélet egyik

legmeghatározóbb törésvonala, a főváros és a fővároson túli Magyarország metszetében is vizsgálja a magyar közvéleményt.

A vidék-főváros tengelyen a hagyományosnak mondható tendenciák figyelhetőek meg, Budapesten a Tisza, vidéken a Fidesz őrzi első helyét. Budapesten a Tisza Párt 49, a Fidesz 40 százalékos támogatottsággal rendelkezik, míg vidéken a kormánypártok 51 százalékon, Magyar Péter pártja pedig 38 százalékon áll.

Kiemelt kép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos