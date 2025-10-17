Döntött a Mi Hazánk, Toroczkai László a párt miniszterelnök-jelöltje

A pártot és annak országgyűlési képviselőcsoportját is vezető Toroczkai László a Mi Hazánk Mozgalom miniszterelnök-jelöltje – jelentette be pénteken Budapesten Dúró Dóra, a párt elnökhelyettese.

A sajtótájékoztatón Dúró Dóra hangsúlyozta: pártja elsőként nevezte meg, kiket indít a 106 egyéni választókerületben, és már akkor jelezték, hogy senki javára nem lépnek vissza. A Mi Hazánk harmadik utat kínál azoknak, akik a Fidesz korrupt „urambátyámrendszerét” nem akarják támogatni, illetve Magyar Péter globalista politikáját is elutasítják – fogalmazott, programközpontú kampányt ígérve pártja nevében.

Toroczkai László az eseményen azt emelte ki: minden társadalmi réteget megszólító programjuk teljes paradigmaváltást kínál az eddigi kormányzati működéshez képest, mert komplex módon, a kapcsolódásokat feltárva és kihasználva fejlesztenék az egyes területeket.

A politikus a legfőbb problémának a tragikus mértékű népességfogyást nevezte,

kijelentve, nem tud a nemzet megmaradni, ha a vidéket leépítik, márpedig, az utóbbi évtizedekben a kisebb települések elnéptelenednek, „a magyarokat kiüldözik, elüldözik” az országból.

Arról beszélt: három olyan politikai erő van, amelynek meghatározó szava lehet a 2026-os választások után Magyarország jövőjére, de a másik kettő – a Fidesz és a Tisza – nem a programját ütközteti, hanem „egészen elképesztő választási ígéretekkel és osztogatásokkal” kampányol, eközben a DK-val együtt minősíthetetlen sárdobálást folytat.

„Pozitív üzenetekkel és egy olyan jövőstratégiával indulunk neki ennek a választásnak is, amely Magyarországot gyarapodó, fejlődő pályára tudja állítani”

– jelentette ki a Mi Hazánk miniszterelnök-jelöltje.

Kiemelt kép: Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke és parlamenti frakcióvezetője a budapesti Vértanúk terén tartott sajtótájékoztatóján 2025. október 17-én (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)