Csendes, csapadékmentes őszi péntekre számíthatunk, reggeli köddel és délutáni napsütéssel

Számottevő csapadék sehol sem lesz.

A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet délután 13, 19, késő este 8, 15 fok között várható.

Többnyire közepesen és erősen felhős lesz az ég, de számottevő csapadék nem várható.

A derült tájakon foltokban köd képződik. Mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 5, 10 fok között, a kevésbé felhős,

hidegre hajlamos helyeken 5 fok alatt alakul.

Kiemelt kép: A somoskői vár és Salgó vára (Fotó: MTI/Komka Péter)