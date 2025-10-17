Műsorújság
HU
EN
RO
#Röszke 10 #Harcosok klubja #orosz–ukrán háború

Csendes, csapadékmentes őszi péntekre számíthatunk, reggeli köddel és délutáni napsütéssel

Szerző: hirado.hu
2025.10.17. 06:16

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
A párásság és ködfoltok megszűnése után általában több órára kisüt a nap, de északon továbbra is előfordulhatnak tartósabban felhős tájak – írja a HungaroMet.
Kép forrása: met.hu

 Számottevő csapadék sehol sem lesz.

A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet délután 13, 19, késő este 8, 15 fok között várható.

Többnyire közepesen és erősen felhős lesz az ég, de számottevő csapadék nem várható.

Kép forrása: met.hu

A derült tájakon foltokban köd képződik. Mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 5, 10 fok között, a kevésbé felhős,

hidegre hajlamos helyeken 5 fok alatt alakul.

Kép forrása: met.hu

Kapcsolódó tartalom

Kiemelt kép: A somoskői vár és Salgó vára (Fotó: MTI/Komka Péter)

időjárásIdőjárás-jelentés Magyarország

Ajánljuk még

 