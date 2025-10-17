Csendes, csapadékmentes őszi péntekre számíthatunk, reggeli köddel és délutáni napsütéssel

Kép forrása: met.hu
Számottevő csapadék sehol sem lesz.
A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet délután 13, 19, késő este 8, 15 fok között várható.
Többnyire közepesen és erősen felhős lesz az ég, de számottevő csapadék nem várható.
Kép forrása: met.hu
A derült tájakon foltokban köd képződik. Mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 5, 10 fok között, a kevésbé felhős,
hidegre hajlamos helyeken 5 fok alatt alakul.
Kép forrása: met.hu
Kapcsolódó tartalom
Kiemelt kép: A somoskői vár és Salgó vára (Fotó: MTI/Komka Péter)